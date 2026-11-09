Nach Ausschreitungen in Dortmund bei der Eröffnung eines Dönerimbisses will die Polizei weitere Störer und Straftäter ermitteln. Dazu habe sie umfangreiches Videomaterial ausgewertet, berichtete eine Sprecherin der Polizei Dortmund.

Am Sonntag hatten sich etwa 300 Menschen, unter ihnen viele Minderjährige, bei einem Kebabimbiss versammelt, der zu seiner Eröffnung einen Döner zum Schnäppchenpreis angeboten hatte. Die Aktion war online stark beworben worden. Die Lage war außer Kontrolle geraten, ein Großaufgebot der Polizei rückte an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien diese mit Flaschen, Steinen, Pyrotechnik und mit Stühlen aus der Außengastronomie beworfen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Randalierer seien überwiegend jung gewesen. Mit E-Scootern hätten sie Barrikaden errichtet. Der Stadtbahnverkehr sei auf der stark befahrenen Straße vor dem Imbiss zeitweise eingestellt worden, sagte die Polizeisprecherin.

Mehrere Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung seien eingeleitet worden. Unter den mutmaßlichen Angreifern sollen auch Kinder gewesen sein. Verletzte gab es keine. Zunächst war eine Person vorläufig festgenommen worden.

„Wer Gewalt, hier erneut gegen Einsatzkräfte der Polizei, ausübt, ist kein ‚erlebnisorientierter Jugendlicher‘ oder ‚Chaot‘, sondern Straftäter“, stellte der Dortmunder Polizeipräsident Tim Frommeyer klar. Diese Straftaten würden konsequent verfolgt, betonte er in einer Mitteilung.

Wer eine Dönerbuden-Eröffnung online so stark bewerbe, müsse mit massivem Andrang rechnen, so die Polizei

Die Polizei prüfe auch, ob der Geschäftsinhaber des Imbisses zur Verantwortung zu ziehen sei und die Einsatzkosten tragen müsse, sagt die Sprecherin. Wer eine Dönerbuden-Eröffnung online so stark bewerbe, müsse mit massivem Andrang als Folge rechnen. Zwar habe der Betreiber einen Sicherheitsdienst organisiert, der sei aber völlig überfordert gewesen.

Vor der Eröffnung hatte die Aktion auf Instagram viel Aufmerksamkeit erhalten. Auf Instagram wurden zahlreiche Videos auf dem Account „foodloveressen“ gepostet. Ein Mann, der sich in den Videos Musti nennt und als einer der Betreiber gilt, ist dabei häufig vor dem betroffenen Laden im Osten der Stadt zu sehen. Er lockte unter anderem mit einem „Umrah-Gewinnspiel und iPhone 18-pro-max-Gewinnspiel“. Und betonte: „Vergiss nicht, da teilzunehmen“.

Am Eröffnungstag ruderte er zurück: „Freunde, Umrah-Gewinnspiel machen wir heute nicht, das Gewinnspiel iPhone auch nicht. Es ist zu viel Chaos“. Zu sehen ist ein durchgestrichenes Plakat, das iPhones zeigt und zugleich für eine Reise nach Umrah in Saudi-Arabien im Januar wirbt.

Das Ordnungsamt hatte den Imbiss am Sonntag vorläufig geschlossen. Wie es weitergeht, war am Tag nach der Eskalation offen. Die Stadt äußerte sich zunächst nicht. Der Geschäftsinhaber sei kooperativ, hieß es seitens der Polizei. Der Betreiber hatte selbst den Notruf alarmiert, weil die Lage völlig aus dem Ruder gelaufen war.

Auf Instagram kündigte er nun „ein weitreichendes Statement“ an. Die Lage sei eskaliert, es seien mehr als 1000 Menschen vor Ort gewesen. „Einige davon konnten sich leider überhaupt nicht benehmen und dafür stehen wir auch nicht.“