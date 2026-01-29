Dorothee Bär , 47, Erdenbürgerin, ist mondsüchtig. „Ja, sofort“, sagte die CSU-Politikerin der Augsburger Allgemeinen auf die Frage, ob sie gern bei einer Mondlandung mit deutschen Astronauten dabei wäre. „Ich glaube, da oben versteht man, wie wertvoll unser Planet ist, wie bewahrens- und schützenswert. Wie dankbar wir dafür sein müssen.“ Im Weltall angekommen, würde sie gern den Liedermacher Reinhard Mey mit einem Vers aus seinem Lied „Über den Wolken“ zitieren: „Was uns groß und wichtig erscheint, ist plötzlich nichtig und klein.“

(Foto: Sven Hoppe)

Michael J. Fox, 64, Schauspieler, schaut lieber nach vorn. „Meine Aufgabe ist es, mein Leben bestmöglich zu leben, mein Bestes zu geben, meine beste Arbeit zu leisten“, sagte er der Los Angeles Times. Fox sagte weiter, er wolle seine „Geschichte weiterschreiben, bis der letzte Stift fällt“. Fox wurde in den 80er-Jahren durch seine Rolle als Marty McFly in der Kinofilm-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ bekannt. 1991 erhielt er mit 29 Jahren eine Parkinson-Diagnose, die er sieben Jahre später öffentlich machte. 2020 erklärte er, in den Ruhestand treten zu wollen. Für die neue Staffel der AppleTV+-Serie „Shrinking“ kehrte er noch einmal in einer Gastrolle vor die Kamera zurück. In der Serie spielt Harrison Ford einen Verhaltenstherapeuten, der an Parkinson erkrankt ist.

(Foto: Marta Lavandier/Marta Lavandier/AP/dpa)

Marc Anthony, 57, Sänger, fehlen bald nur noch drei weitere Kinder zur vollständigen Fußballmannschaft. Auf Instagram teilte er gemeinsam mit seiner Frau Nadia Ferreira, 26, ein Foto von einem runden Babybauch, auf dem drei Hände liegen. Mit Verweis auf ihren gemeinsamen Sohn, dem offenbar eine der Hände gehört, schrieb Ferreira dazu: „Marquito wird großer Bruder.“

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Der Musiker und das paraguayische Model feierten in dem Post auch ihren dritten Hochzeitstag. Anthony war zuvor bereits viermal verheiratet und hat insgesamt sieben Kinder. Mit der Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez, mit der er zehn Jahre verheiratet war, hat er Zwillinge.

(Foto: Jörg Carstensen)

Stefanie Giesinger, 29, Model, ist von erhöhtem Wasserverlust betroffen. In ihrem Podcast „G-Spot“ spricht sie von einer Trennung, zu der es offenbar vor einigen Wochen kam. „Ich habe so viel geheult“, sagte Giesinger im Gespräch mit ihrem besten Freund. „Es ist gerade echt viel. Das Leben testet mich.“ Im Verlauf der Podcastaufnahme bat sie ihren Gesprächspartner um Verständnis. „Kannst du kurz übernehmen, sodass ich meine Tränen trocknen kann?“, sagte sie.