Wegen des gefährlichen Wirbelsturms Dorian werden große Teile der US-Südostküste evakuiert. Die gesamten Küstenlinien der Staaten South Carolina und Georgia sowie Teile der Ostküste Floridas sollen angesichts des heranziehenden Hurrikans der Stärke 5 geräumt werden.

Alleine in South Carolina sind beinahe eine Million Menschen betroffen. Für viele ist es das vierte Mal in vier Jahren. Gouverneur Henry McMaster sagte, er wisse, dass einige Menschen darüber nicht glücklich seien. Aber "wir glauben, wir können jeden am Leben erhalten", sagte er. Damit die Menschen sich im Inland bewegen können, sollte die Fahrtrichtung auf größeren Küstenhighways umgelenkt werden.

In Georgia ist es seit 2016 das dritte Mal, dass für das gesamte Küstengebiet eine Hurrikan-Räumungsanordnung erlassen wurde. An der 160 Kilometer umfassenden Küste leben fast 540 000 Menschen. Gouverneur Brian Kemp teilte mit, die Ansage gelte ab Montagmittag für alle Bewohner östlich eines Autobahnabschnitts der Interstate 95 an der Atlantikküste.

In Florida gab es trotz der Anordnung, die eine Abreise ab Sonntag oder Montag vorsah, am Wochenende noch relativ wenig Verkehr - anders als 2017, als Hurrikan Irma für ein Verkehrschaos sorgte. Vorhersagen vom Sonntagabend sahen eine Gefahr für die Ostküste Floridas, weshalb Bewohner nach Westflorida fliehen könnten.

Große Schäden auf den Bahamas

Dorian war am Sonntagmittag mit voller Wucht im Norden der Bahamas bei Elbow Cay auf Land getroffen. Andauernde Windgeschwindigkeiten erreichten 295 Kilometer pro Stunde. Berichte über Tote gab es zunächst nicht, aber auf den nördlichen Inseln des Archipels rissen Windböen von mehr als 350 Kilometern pro Stunde Dächer weg, wirbelten Autos aufs Dach und knickten Strommasten um. "Es ist verheerend", sagte Joy Jibrilu, Generaldirektorin des Tourismus- und Luftfahrtministeriums der Bahamas. "Es ist von großem Schaden an Gebäuden und Infrastruktur berichtet worden."

An der Küste lag der Meeresspiegel sieben Meter über dem üblichen Niveau, viele Bewohner und Touristen flüchteten entweder auf andere Inseln oder verbarrikadierten sich in Schulen, Kirchen und Notunterkünften. Ministerpräsident Hubert Minnis sagte, in Teilen Abacos könne "man nicht den Unterschied zwischen dem Beginn der Straße und dem Beginn des Ozeans erkennen".

Das Sturmzentrum befand sich gegen Mitternacht etwa 70 Kilometer östlich von Freeport auf Grand Bahama, und etwa 210 Kilometer östlich von West Palm Beach in Florida. Dem Hurrikanwarnzentrum zufolge war Dorian der zweitstärkste Hurrikan im Atlantik seit 1935. Am späten Sonntagabend ließ die Kraft des Wirbelsturms leicht nach, Dorian blieb aber ein Hurrikan der Stufe 5 und bewegte sich mit etwa neun Kilometern pro Stunde in Richtung Westen vorwärts. Es wird erwartet, dass die Bahamas noch am Sonntag und Montag betroffen sein sollten. Stellenweise soll Dorian bis zu 1000 Liter Regen pro Quadratmeter abladen, wie der Meteorologe Ryan Maue prognostiziert.

Den Vorhersagen zufolge wird Dorian seinen bisherigen Westkurs in Richtung Nordosten ändern. Das Nationale Hurrikanzentrum NHC teilt mit, das Auge könnte über dem Atlantik bleiben und am Mittwochnachmittag nordöstlich parallel zur Küste von South Carolina entlangziehen. Derartige Vorhersagen sind schwierig zu treffen. Die Behörden warnen, dass der Sturm trotzdem heftige Auswirkungen haben würde, auch wenn sein Zentrum nicht auf Land treffe.