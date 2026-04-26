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Korrespondenten-Dinner in WashingtonDie dramatischen Momente in Bildern

Zu Beginn herrschte noch gute Stimmung beim Korrespondenten-Dinner. Von links: Pressesprecherin Karoline Leavitt, First Lady Melania Trump, US-Präsident Donald Trump und CBS Korrespondentin Weijia Jiang.
Zu Beginn herrschte noch gute Stimmung beim Korrespondenten-Dinner. Von links: Pressesprecherin Karoline Leavitt, First Lady Melania Trump, US-Präsident Donald Trump und CBS Korrespondentin Weijia Jiang. Jonathan Ernst/REUTERS

Plötzlich fielen Schüsse: Beim Korrespondenten-Dinner im Washington Hilton kam es zu dramatischen Szenen. Ein Überblick in Bildern.

Jonathan Ernst/REUTERS

Bei seiner ersten Teilnahme als Präsident beim jährlichen Korrespondenten-Dinner des Weißen Hauses wollte Trump eine humorvolle Rede vor Medienvertretern und anderen ausgewählten Gästen halten.

Alex Brandon/AP

Als während des Essens Schüsse zu hören waren, stellten sich Sicherheitskräfte schützend um Donald und Melania Trump und führten sie von der Bühne.

Alex Brandon/AP

Schwerbewaffnete Sicherheitskräfte bahnen sich den Weg durch das Washington Hilton, umgeben von Gästen in Abendrobe.

Evan Vucci/REUTERS

Viele Gäste legten sich auf den Boden oder suchten Deckung unter den Tischen, während das Präsidentenpaar in Sicherheit gebracht wurde.

Ethan Swope/FR171736 AP/AP/dpa

Südlich von Los Angeles in der Stadt Torrance sperrten Sicherheitskräfte derweil eine Straße ab. Es soll einen Zusammenhang zu dem mutmaßlichen Schützen geben. Der mutmaßliche Täter soll aus der Gegend rund um LA stammen.

CHRIS DELMAS/AFP

Donald Trump postete aus Truth Social ein Foto des mutmaßlichen Angreifers, welcher mit freiem Oberkörper und auf dem Rücken gefesselten Händen auf dem Boden des Washington Hilton liegt.

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SZ PlusVon Peter Burghardt

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