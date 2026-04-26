Bei seiner ersten Teilnahme als Präsident beim jährlichen Korrespondenten-Dinner des Weißen Hauses wollte Trump eine humorvolle Rede vor Medienvertretern und anderen ausgewählten Gästen halten.

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Als während des Essens Schüsse zu hören waren, stellten sich Sicherheitskräfte schützend um Donald und Melania Trump und führten sie von der Bühne.

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Schwerbewaffnete Sicherheitskräfte bahnen sich den Weg durch das Washington Hilton, umgeben von Gästen in Abendrobe.

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Viele Gäste legten sich auf den Boden oder suchten Deckung unter den Tischen, während das Präsidentenpaar in Sicherheit gebracht wurde.

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Südlich von Los Angeles in der Stadt Torrance sperrten Sicherheitskräfte derweil eine Straße ab. Es soll einen Zusammenhang zu dem mutmaßlichen Schützen geben. Der mutmaßliche Täter soll aus der Gegend rund um LA stammen.

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Donald Trump postete aus Truth Social ein Foto des mutmaßlichen Angreifers, welcher mit freiem Oberkörper und auf dem Rücken gefesselten Händen auf dem Boden des Washington Hilton liegt.