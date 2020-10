Von Moritz Geier

Großes Theater! Der alte Bösewicht nimmt die Maske ab, langsam, ein bisschen umständlich, das Teil ist ja recht komplex. Es ist der Moment, auf den das ganze Drama hinausläuft, der Höhepunkt, ta-ta-ta-taaaa. Zum Vorschein kommt ein hässliches Gesicht, nein, eine Fratze, blass, leblos, vernarbt. Der alte Bösewicht atmet schwer, er sagt noch ein paar Sätze, dann stirbt er.

US-Präsident Donald Trump würde natürlich leugnen, dass der düstere Darth Vader den dramatischeren Auftritt hinbekommen hat in dieser berühmten Star-Wars-Filmszene, in der der geläuterte Schurke kurz vor seinem Tod den schwarzen Maskenhelm abnimmt, um seinem Sohn Luke Skywalker von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Trump ist ja immer Erster, Bester, Tollster.

Blöd nur, wenn der Schauspieler versagt

Und zugegeben, so schlecht war sein eigenes Theaterstück ja auch gar nicht. Er hatte alles bedacht, die schnelle Heilung nach seiner Covid-19-Erkrankung als Höhepunkt, den Einsatz von Steroiden als retardierendes Moment, dazu den Auftritt der wirren Doktoren als comic relief. Und wie in vielen guten Stücken fällt am Ende die Maske, schon immer ein Symbol des Theaters. Der Protagonist zeigt sein wahres Gesicht: hinter der Krankheitsmaske ein gesunder Präsident. So weit die Regieanweisung.

"Bei allem, was ein Mensch sichtbar werden lässt, kann man fragen: Was soll es verbergen?", hat Friedrich Nietzsche mal philosophiert. In Trumps Fall war das gar nicht so schwer zu erkennen. Denn in seinem Theaterstück versagte am Ende der Schauspieler. Trump war mit dem Helikopter aus dem Krankenhaus zurück ins Weiße Haus geflogen, auf dem Balkon hatte er sich unter den imaginierten Bravo-Rufen seiner Fans noch einmal zu den Kameras umgedreht, dramatisch gezögert und dann den Mund- und Nasenschutz abgenommen. Er gab wirklich alles, aber das Publikum sah keinen geheilten Präsidenten. Sondern einen Patienten, der auffällig schwer atmete. Gute Besserung!