Es gibt für fast jedes literarische Genre einen Markt. Aber ob es jedes Genre auch wirklich braucht? Dominique Pelicot, der über viele Jahre seine frühere Frau Gisèle sediert und Männern zur Vergewaltigung angeboten hat, sucht einen Verleger, wie der Radiosender France Inter herausgefunden hat. Er schreibe im Gefängnis Notizbücher voll mit „Gedichten und Romanen“, bestätigte jetzt seine Anwältin, Béatrice Zavarro.