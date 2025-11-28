Es gibt für fast jedes literarische Genre einen Markt. Aber ob es jedes Genre auch wirklich braucht? Dominique Pelicot, der über viele Jahre seine frühere Frau Gisèle sediert und Männern zur Vergewaltigung angeboten hat, sucht einen Verleger, wie der Radiosender France Inter herausgefunden hat. Er schreibe im Gefängnis Notizbücher voll mit „Gedichten und Romanen“, bestätigte jetzt seine Anwältin, Béatrice Zavarro.
FrankreichDominique Pelicot sucht einen Verleger für seine „Bekenntnisse“
Lesezeit: 2 Min.
Der Prozess hat die Welt bewegt. Nun würde der Serientäter Dominique Pelicot, der seine Frau jahrelang betäubt und zur Vergewaltigung angeboten hat, gern ein Buch veröffentlichen.
Von Oliver Meiler, Paris
Freispruch im Fall Hanna Wörndl:„Dieses Rechtssystem hat Ihnen großes Unrecht zugefügt“
Drei Jahre lang war Sebastian T. vorgeworfen worden, die Medizinstudentin Hanna Wörndl ermordet zu haben. Nun hat ihn das Landgericht Traunstein freigesprochen. Über ein Urteil, bei dem die Richterin gegen die Tränen kämpfen muss.
Lesen Sie mehr zum Thema