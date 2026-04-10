Stefano Gabbana , 63, Modemogul, packt seine Sachen. Der Mitbegründer der Luxusmarke Dolce & Gabbana hat sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bereits im Dezember aus dem Vorsitz des Unternehmens zurückgezogen, wie die Firma aber erst diesen Freitag mitteilte. Sein Rücktritt sei demnach „Teil einer natürlichen Evolution der Organisationsstruktur und Unternehmensführung“. Gabbana hatte die mailändische Modemarke 1985 zusammen mit seinem damaligen Partner Domenico Dolce , heute 67, gegründet. Im Januar habe Domenicos Bruder Alfonso Dolce den Vorsitz von Gabbana übernommen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Wechsel habe „keinerlei Auswirkungen auf die kreative Arbeit von Stefano Gabbana“. Gabbana selbst hat sich öffentlich bisher nicht geäußert. Der Modedesigner, der für viele als der kreative Kopf der Marke gilt, hält noch etwa 40 Prozent der Anteile an der Firma. Dolce & Gabbana hat zuletzt wie andere Luxusfirmen unter der anhaltenden Nachfrageflaute in dem Sektor gelitten.

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Taylor Swift und Travis Kelce, beide 36 und wohl die bekanntesten Verlobten der Welt, machen es spannend. Gab es bisher vor allem Vermutungen, dass das Paar im Juni im Luxushotel „Ocean House“ in Rhode Island heiraten werde, meldete die US-amerikanische Klatsch-Website Page Six nun: Es wird New York und es wird der 3. Juli. Angeblich seien die Einladungen bereits auf dem Weg. Das prominente Paar hatte sich im August 2025 instagram-tauglich und blumenschwer verlobt.

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Simone Thomalla, 60, Schauspielerin, hat ihren Instagram-Account zurück. „Ich bin wieder hier“, schreibt sie dort, und: „Danke an ALLE, die geholfen haben.“ Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist Thomalla Opfer einer Cyber-Erpressung geworden. Ein Hacker hatte ihren Instagram-Account übernommen, ihr den Zugang verweigert und Geld von ihr verlangt. Da sie keinen Weg gefunden habe, das Problem anderweitig zu lösen, habe sie schließlich gezahlt, schreibt die Bild. Aber auch dann bekam sie zunächst den Zugang zu ihrem Account nicht zurück. Wie sie es nun geschafft hat, wieder online zu sein, ist bisher nicht bekannt.

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Sean „Diddy“ Combs, 56, Gefängnisinsasse, will früher raus. Nach der Verurteilung des US-Rappers dringt seine Verteidigung nun auf eine Aufhebung des Urteils. Vor einem Berufungsgericht in New York argumentierte die Anwältin Alexandra Shapiro, Combs sei zu Unrecht verurteilt worden und habe zudem eine unüblich hohe Strafe bekommen. Der Richter nannte den Fall „außergewöhnlich schwierig“. Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.

Der Musikmogul war im September 2024 wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten in New York festgenommen und im Oktober 2025 im Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn im Juli für schuldig befunden.

Christoph Soeder/dpa

Jonah Hill, 42, Schauspieler, hat in einem Gespräch mit Oscar-Preisträger Martin Scorsese angedeutet, dass er zum zweiten Mal Vater geworden und verheiratet ist. „Ich habe inzwischen zwei Kinder. Das Einzige, was mich jemals von meiner Familie trennen könnte, ist der Schnittraum“, sagte der 42-Jährige in dem Gespräch für das US-Magazin Interview. Auch sprach er dort von seiner „Ehefrau“ – verriet aber auch zu ihr keine Details. Jonah Hill ist bekannt dafür, sich mit Äußerungen zu seinem Privatleben zurückzuhalten. 2023 wurde Hill zum ersten Mal Vater. Das bestätigte damals ein Sprecher des Schauspielers dem People-Magazin. Demnach soll Olivia Millar die Mutter sein. Bekanntheit erlangte Hill durch Filme wie „Superbad“ (2007), „Die Kunst zu gewinnen – Moneyball“ (2011) und „21 Jump Street“ (2012). Für seine Rolle in „The Wolf of Wall Street“ wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.