Arbeiter einer der größten Dönerfabriken des Landes streiken. Videos davon gehen bei Tiktok viral. Einige fürchten: Wird der Döner noch teurer? Kaum ein anderes Lebensmittel lässt die Deutschen die Inflation deutlicher spüren.

Von Joshua Beer

Izzet Al streikt. Wenn er das nicht gerade tut, schneidet und presst der Metzgergehilfe Fleisch in Kegelform, steckt es auf Spieße und wickelt es in Folie ein. Al, 54 Jahre alt, arbeitet in Murr bei Ludwigsburg in einer der größten Dönerfabriken des Landes. Harte Arbeit, sagt er am Telefon. Sein Arbeitgeber, die Firma Birtat, liefert die „Döner-Kreationen“ eigenen Angaben zufolge im Monat an mehr als 13 Millionen Kunden in ganz Europa: Tavukdrehspieß, Hindidrehspieß, Geflügeldrehspieß, Süt Dana – Fleischkegel, die Dönerbuden überall im Land am Laufen halten. Doch nun: wird gestreikt. Die Mitarbeitenden, und um den Spruch kommt hier keine ernst zu nehmende Zeitung herum, haben den Spieß umgedreht.