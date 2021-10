Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Röder/dpa)

DJ Ötzi, 50, österreichischer Entertainer, meidet Partys. "Ich versuche, meine Energie bei mir zu behalten", sagt Gerry Friedle alias DJ Ötzi der Deutschen Presse-Agentur. "Außerdem trinke ich keinen Alkohol." Die Abstinenz sei eine Langzeit-Konsequenz aus seinen Erkrankungen in der Kindheit, bis zum Alter von zwölf Jahren habe er unter häufigen epileptischen Anfällen gelitten. "Man mied mich, man wich mir, dem Irren, aus." Die Liebe zu einer Frau endete später für Friedle in der Obdachlosigkeit. Um eine neue Liebe zu erobern, wagte er sich auf eine Karaoke-Bühne - und entdeckte unter dem Beifall des Publikums sein Talent.

Zahara Jolie-Pitt, 16, US-Schauspielertochter, trägt Secondhand-Mode. Bei der Premiere des Films "Eternals", in dem ihre Mutter Angelina Jolie die weibliche Hauptrolle spielt, trug Zahara in Los Angeles ein silbernes Glitzerkleid, das Kennerinnen und Kennern bekannt vorkam: Angelina Jolie hatte die silberne Elie-Saab-Couture-Robe im Jahr 2014 bei der Oscarverleihung getragen. Zahara ist das drittälteste von sechs Kindern von Jolie und deren Ex-Mann Brad Pitt, 57.

Emmanuel Tuloe, 19, liberianischer Motorrad-Taxifahrer, ist für seine Aufrichtigkeit zum Nationalhelden gekürt worden. Er hatte Bargeld im Wert von 50 000 US-Dollar (43 100 Euro) in einer Plastiktüte eingewickelt auf der Straße gefunden und der Besitzerin zurückgegeben, wie die Zeitung Liberian Observer berichtete. George Weah, Präsident von Liberia, einem der ärmsten Länder der Welt, lobte den "außergewöhnlichen Sinn für Moral" des Finders und verlieh dem jungen Mann den höchsten Orden Liberias und schenkte ihm zudem ein Bildungsstipendium, zwei Motorräder sowie eine Geldprämie. Tuloe, dessen Vater früh gestorben war, hatte die Schule in der siebten Klasse aus Geldmangel abbrechen müssen.

Wolf Biermann, 84, Liedermacher, glaubt nicht an Gott, sondern an Menschen. "Ich war lebenslänglich ein Gläubiger", sagte er der Neuen Westfälischen. "Mein Glaube allerdings ist noch verrückter, denn ich glaube nicht an einen Gott oder an Götter, sondern an die Menschen." Zudem betont der fast 85-Jährige (am 15. November ist sein Geburtstag): "Die Hoffnung gebe ich gerade rechtzeitig auf: im Tod." Doch mit dem habe er es nicht eilig. Biermann wurde 1936 in Hamburg geboren und zog 1953 in die DDR. Wegen seiner Kritik an Staat und Partei erhielt er Auftritts- und Veröffentlichungsverbot. 1976 bürgerte die DDR ihn aus, begleitet von einer großen Protestbewegung in Ost und West.