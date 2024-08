Von Jürgen Schmieder

Wie lange dürfen die Haare eines Elftklässlers sein? Um diese auf den ersten Blick sehr triviale Frage geht es bei diesem Rechtsstreit, der für ordentlich Aufregung sorgt in den USA – weil es freilich um sehr viel mehr geht als um die Länge der Haare. Es geht um mögliche Diskriminierung, also um Rassismus und Sexismus. Es geht um das Recht auf Meinungsfreiheit und um den Unterschied zwischen Mode und Kulturgut. „Vereinigte Staaten“ heißt dieses Land, was derzeit angesichts der gesellschaftlichen Spaltung zynisch klingt. Im Wahlkampf-Jahr ist hier jede Frage, also auch die nach der Frisur eines Schülers, ein Politikum.