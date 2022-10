Von Moritz Geier

Was wäre der Mensch, wenn er das allgemeine Chaos der Welt nicht in Zahlen vermessen und in DIN-Normen ordnen könnte? Wenn er diese außergewöhnliche Fähigkeit nicht besäße, das Leben mithilfe von Richtlinien zu bewältigen? Beispielsweise hat er es ja nur der internationalen Norm DIN EN ISO 20126 zu verdanken, dass jedes einzelne kleine Büschel seiner Zahnbürste mindestens einer Kraft von 15 Newton widersteht, dass also die Büschel der Zahnbürste im Bürstenkopf bleiben und nicht im Kopf des Bürstenden verloren gehen. Noch mal also die Frage: Was wäre der Mensch ohne diese das Wohlbefinden des Mundraums regulierende Büschelauszugsprüfung? Er würde sich die Haare vermutlich büschelweise ausreißen.

Ja, das Deutsche Institut für Normung (DIN) und die Internationale Organisation für Normung (ISO) haben ganze Arbeit geleistet. 24 500 ISO- und rund 34 000 DIN-Normen standardisieren mittlerweile den deutschen Alltag. Sogar für das Normieren gibt es eine Norm, die Richtlinie DIN 820-1, in deren "Allgemeinen Grundsätzen" zu lesen ist, dass die Normung der "Sicherheit von Menschen und Sachen sowie der Qualitätsverbesserung in allen Lebensbereichen" dienen möge. Daran hält sich auch die Panorama-Redaktion der Süddeutschen Zeitung, denn wenn es jene ressortinterne Richtlinie nicht gäbe, wonach die Länge einer "Bester Dinge"-Kolumne 40 Zeilen betragen solle, müssten sich Leserinnen und Leser womöglich mit enorm langen Texten herumschlagen, deren Sinn und Unsinn auf weniger Zeilen viel besser zum Ausdruck käme. In diesem Sinne einen frohen Weltnormentag.

