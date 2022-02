Von Sophie Aschenbrenner und Veronika Wulf

Samstagabend, gegen 20 Uhr in Berlin, Prenzlauer Berg. Die 17-jährige Dilan S. ist auf dem Weg zu einer Freundin. Sie telefoniert mit ihrer Mutter, während sie an der Haltestelle Hufelandstraße in die Tram M4 steigt. Dort gerät sie in Streit mit mehreren alkoholisierten Erwachsenen. Sie wird rassistisch beleidigt, geschubst, und später am Bahnhof Greifswalder Straße getreten und geschlagen. So wird sie es später gegenüber Medien und in einem Video erzählen, das sie auf Social Media veröffentlicht. Während des Vorfalls versucht sie, die Angreifer zu filmen, danach ruft sie die Polizei.