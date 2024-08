SZ Plus Ungarn : „Mein Kind wird von einigen zu einem Terroristen hochstilisiert“

Maja T. soll 2023 mit Mitgliedern der linken Szene mehrere Rechtsextreme angegriffen haben. Jetzt sitzt die non-binäre Person in Ungarn in Untersuchungshaft. Über einen Fall, in dem womöglich mehrere Wahrheiten existieren – und einen Vater, der um sein Kind kämpft.

Von Marcel Laskus