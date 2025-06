Dieter Bohlen , 71, Musikproduzent, lässt seine Band Modern Talking wiederauferstehen. Auf der Social-Media-Plattform Instagram teilte er einen mit künstlicher Intelligenz generierten Clip, in dem er und sein ehemaliger Band-Kollege Thomas Anders als Kleinkinder zu sehen sind, wie sie ihren Erfolgshit von 1985 „You’re My Heart, You’re My Soul“ singen. Modern Talking war bis zur endgültigen Auflösung im Jahr 2003 eines der erfolgreichsten Popmusik-Duos in Deutschland.

Seitdem scheint es zwischen den ehemaligen Band-Kollegen Bohlen und Anders jedoch schwierig zu sein. Laut Anders haben die beiden keinen Kontakt mehr, eine erneute Zusammenarbeit habe Bohlen abgelehnt. Im Video sind die beiden dagegen ein Herz und eine Seele: Statt der Kette mit dem Nora-Schriftzug seiner damaligen Frau trägt Baby-Thomas-Anders eine Kette mit „Dieter“ in goldenen Lettern.

(Foto: Katharina Kausche/dpa)

Julia Klöckner, 52, Bundestagspräsidentin, hat eine weinselige Erinnerung an den evangelischen Kirchentag Anfang Mai in Hannover. Dem Zeit-Magazin sagte die frühere Weinkönigin für die Rubrik „Was ich gern früher gewusst hätte“ unter anderem: „Selbst beim Kirchentag in Hannover gibt es guten Wein.“ Die CDU-Politikerin Klöckner stammt aus Rheinland-Pfalz, wo mit Rheinhessen das größte deutsche Weinanbaugebiet liegt, und war Mitte der 1990er-Jahre Deutsche Weinkönigin. Ihr Besuch des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Hannover war besonders beachtet worden, weil sie sich zuvor von den Kirchen mehr Sinnstiftung und weniger Stellungnahmen zu tagesaktuellen Themen im Stile einer Nichtregierungsorganisation gewünscht hatte. Bei dem Treffen verteidigte die katholische Theologin ihre Position und sagte, Kirche dürfe keine Partei sein und müsse ein Tick mehr sein als eine Nichtregierungsorganisation: „Und das ‚Tick mehr sein‘ ist der Glaube.“

(Foto: Königlicher Hof von Schweden/dpa)

Sofia und Carl Philip von Schweden, 40 und 46, Prinzessin und Prinz, feiern sich selbst. Zu ihrem zehnten Hochzeitstag am 13. Juni veröffentlichten sie auf Instagram bisher unveröffentlichte Fotos der Trauung und schrieben dazu: „Wir sind so dankbar für die Freude und Wärme, die uns an diesem Tag entgegengebracht wurde und die uns in den vergangenen zehn Jahren begleitet hat. Jetzt haben wir vier wundervolle Kinder, und morgen taufen wir unsere kleine Ines.“ Das vierte Kind des Paares war im Februar dieses Jahres geboren worden.