Je mehr die Franzosen über den sogenannten Jahrhundertdiebstahl im Louvre erfahren, desto mehr entfernt sich Hollywood. Zumindest was das beliebte Genre des raffinierten, eleganten Juwelendiebstahls angeht. Die Wirklichkeit offeriert in diesem Fall wenig passenden Stoff für eine Verfilmung. Zu unraffiniert alles, zu unelegant.
Einbruch in den LouvreEin Motorrad-Youtuber als Juwelendieb
Die mutmaßlichen Diebe der französischen Kronjuwelen sind eher untypische Figuren: sehr kleine Fische. Sie wollen gar nicht gewusst haben, dass der Saal, in den sie eingebrochen sind, zum Louvre gehört.
Von Oliver Meiler, Paris
In Frankreich herrscht noch immer Fassungslosigkeit: Wer sind die Diebe, was haben sie mitgenommen und wieso lag plötzlich eine Krone auf der Straße? Was wir über den Kunstdiebstahl im Louvre wissen und was nicht.
