Einbruch in den LouvreEin Motorrad-Youtuber als Juwelendieb

Lesezeit: 2 Min.

Er hat gestanden, einer der Männer im Lastenaufzug gewesen zu sein: Abdoulaye N. alias „Doudou Cross Bitume“ auf einem Screenshot seines Youtube-Kanals.
Er hat gestanden, einer der Männer im Lastenaufzug gewesen zu sein: Abdoulaye N. alias „Doudou Cross Bitume“ auf einem Screenshot seines Youtube-Kanals. (Foto: Quelle: Youtube)

Die mutmaßlichen Diebe der französischen Kronjuwelen sind eher untypische Figuren: sehr kleine Fische. Sie wollen gar nicht gewusst haben, dass der Saal, in den sie eingebrochen sind, zum Louvre gehört.

Von Oliver Meiler, Paris

Je mehr die Franzosen über den sogenannten Jahrhundertdiebstahl im Louvre erfahren, desto mehr entfernt sich Hollywood. Zumindest was das beliebte Genre des raffinierten, eleganten Juwelendiebstahls angeht. Die Wirklichkeit offeriert in diesem Fall wenig passenden Stoff für eine Verfilmung. Zu unraffiniert alles, zu unelegant.

