ParisFünf weitere Festnahmen nach Louvre-Kunstraub

Lesezeit: 3 Min.

Die Pariser Oberstaatsanwältin Laure Beccuau gab am Mittwochabend in einer Pressekonferenz ihre Erkenntnisse zum Kunstraub im Louvre bekannt. Mittlerweile gibt es weitere Festnahmen.
Einer der nun Festgenommenen wird verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos gewesen zu sein. Zwei bereits zuvor gefasste Männer haben ihre Beteiligung an der Tat teilweise eingeräumt.

Von Oliver Meiler, Paris

Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es weitere Festnahmen gegeben. Fünf weitere Verdächtige seien am Mittwochabend im Großraum Paris gefasst worden, nachdem es bereits am Wochenende zwei Festnahmen gegeben hatte, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau im französischen Sender RTL.

