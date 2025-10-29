Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es weitere Festnahmen gegeben. Fünf weitere Verdächtige seien am Mittwochabend im Großraum Paris gefasst worden, nachdem es bereits am Wochenende zwei Festnahmen gegeben hatte, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau im französischen Sender RTL.
ParisFünf weitere Festnahmen nach Louvre-Kunstraub
Einer der nun Festgenommenen wird verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos gewesen zu sein. Zwei bereits zuvor gefasste Männer haben ihre Beteiligung an der Tat teilweise eingeräumt.
Von Oliver Meiler, Paris
