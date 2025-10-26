Eine Woche nach dem spektakulären Diebstahl im Pariser Louvre nimmt die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Offenbar half dabei auch eine DNA-Spur. Zugleich bangt die Museumschefin weiter um die Juwelen, die zum nationalen Kulturgut gehören.

Noch ist es erst ein Verdacht, eine Fährte, aber offenbar eine recht vielversprechende. Eine Woche nach dem denkwürdigen Kunstdiebstahl im Louvre hat die französische Polizei zwei Männer um die 30 festgenommen, von denen sie denkt, sie könnten zur Bande gehört haben. Beide sind den Behörden bekannt, wegen Einbrüchen und Überfällen, die sie jeweils im Mandat von Dritten ausübten.