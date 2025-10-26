Zum Hauptinhalt springen

Diebstahl im LouvreVerräterische Haare im Helm

Lesezeit: 3 Min.

Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre, während Besucher vor der Glaspyramide in einer Schlange stehen.
Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre, während Besucher vor der Glaspyramide in einer Schlange stehen. (Foto: Thomas Padilla/AP/dpa)

Eine Woche nach dem spektakulären Diebstahl im Pariser Louvre nimmt die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Offenbar half dabei auch eine DNA-Spur. Zugleich bangt die Museumschefin weiter um die Juwelen, die zum nationalen Kulturgut gehören.

Von Oliver Meiler, Paris

Noch ist es erst ein Verdacht, eine Fährte, aber offenbar eine recht vielversprechende. Eine Woche nach dem denkwürdigen Kunstdiebstahl im Louvre hat die französische Polizei zwei Männer um die 30 festgenommen, von denen sie denkt, sie könnten zur Bande gehört haben. Beide sind den Behörden bekannt, wegen Einbrüchen und Überfällen, die sie jeweils im Mandat von Dritten ausübten.

