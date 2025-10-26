Noch ist es erst ein Verdacht, eine Fährte, aber offenbar eine recht vielversprechende. Eine Woche nach dem denkwürdigen Kunstdiebstahl im Louvre hat die französische Polizei zwei Männer um die 30 festgenommen, von denen sie denkt, sie könnten zur Bande gehört haben. Beide sind den Behörden bekannt, wegen Einbrüchen und Überfällen, die sie jeweils im Mandat von Dritten ausübten.
Diebstahl im LouvreVerräterische Haare im Helm
Lesezeit: 3 Min.
Eine Woche nach dem spektakulären Diebstahl im Pariser Louvre nimmt die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Offenbar half dabei auch eine DNA-Spur. Zugleich bangt die Museumschefin weiter um die Juwelen, die zum nationalen Kulturgut gehören.
Von Oliver Meiler, Paris
Kunstraub im Louvre:Wie in Dresden, und doch ganz anders
Der Einbruch im Pariser Louvre ähnelt spektakulären Kunstdiebstählen in Deutschland. Doch einen großen Unterschied gibt es.
Lesen Sie mehr zum Thema