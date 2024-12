Von Marc Beise, Rom

Die Diebe kamen im Schutze der Nacht und über ein Baugerüst. Mit Brecheisen öffneten sie Türen, es wurde ihnen nicht besonders schwer gemacht. Ein Klosterbewohner sah sie noch in den schwach beleuchteten Gängen und grüßte freundlich in der Annahme, die drei Gestalten hätten Gutes im Sinn. Stattdessen stahlen sie sich in die benachbarte Kirche, lösten eine Statue aus der schlecht gesicherten Vitrine und waren alsbald wieder verschwunden. Am nächsten Tag brachen in Rom Tumulte aus.