"Identify Me": Die Polizei sucht nach der Identität dieser Frauen. Ihre Leichen wurden bereits vor Jahren oder Jahrzehnten gefunden.

Die Polizei will nach vielen Jahren die Identität von 22 weiblichen Mordopfern in Deutschland, Belgien und den Niederlanden endlich klären. Mithilfe der Bevölkerung. Nun gibt es einen ersten Erfolg.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Aus Büchern, Film und Fernsehen kennt man die sensiblen Seelen, die in äußerlich beinharten Polizeimenschen schlummern. Melancholische Kommissarinnen und Kommissare gehen da ihrer Arbeit nach, bereit, sich notfalls jahrzehntelang in ungeklärte Kriminalfälle zu verbeißen, um das Böse zu bekämpfen und den Opfern ihre Würde zurückzugeben. Man mag diese Darstellung für übertrieben halten, aber reine Fiktion ist sie keinesfalls. Davon zeugt eine fast liebevoll gestaltete Aktion der deutschen, belgischen und niederländischen Polizei in Zusammenarbeit mit Europol, die jetzt erstmals zu einem Erfolg führte.