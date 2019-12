Stefan Oster, 54, Bischof von Passau und Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz:

"Ich erinnere mich bei dieser Frage gerne an meine Jugend- und Studentenzeit. Damals habe ich erst mit meinen Eltern und der Familie Weihnachten gefeiert, wir haben natürlich brav die Christmette besucht und haben dort 'Stille Nacht' gesungen - und Weihnachten eben geistlich gefeiert. Danach aber, gegen Mitternacht, bin ich mit meinen Freunden jedes Jahr in eine Regensburger Kneipe gegangen. Sie hieß auch noch sinnigerweise "Jenseits" ... Das war nach dem Familiären immer ein sehr schöner Ausklang des Weihnachtsfests mit Freunden. Natürlich könnte man argumentieren, wer in die Kneipe geht, verdirbt sich dadurch die besinnliche Stimmung, weil er sich so massiv in ein säkulares Umfeld begibt - aber es kommt auf die Perspektive an. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, als gläubiger Mensch an Weihnachten in die Kneipe zu gehen. Zum einen bedeutet das ja nicht automatisch, dass man sich dort betrinkt. Vor allem aber hat man vorher das Fest zu Hause mit seinen Liebsten gefeiert und sich daran erfreut. Wer innerlich dann von diesem Festcharakter erfüllt ist, von der Besinnlichkeit, um die es an Weihnachten geht, der trägt sie mit sich an einen Ort, wo er vielleicht auf Menschen trifft, die nicht an Weihnachten glauben. Da kann es ja eigentlich nur gut sein, in die Kneipe zu gehen."