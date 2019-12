Axel Schmid, 48, Lichtdesigner im Team des kürzlich gestorbenen Industriedesigners Ingo Maurer:

"Wir kennen diesen Moment aus der Kindheit: Die Tür geht auf, der Weihnachtsbaum schimmert in vollem Glanz - der Rest ist dunkel. Diese außergewöhnliche Stimmung kommt daher, dass Kerzen zwar hell leuchten, aber wenig Licht an die Umgebung abgeben. Sind echte Kerzen ersetzbar? Natürlich. Man sollte nur nicht versuchen, sie zu imitieren, etwa durch flackernde LED-Kerzen aus Plastik. Dann lieber weggehen von der Idee 'Weihnachtsbaum mit Kerzen'. Mit elektrischer Beleuchtung lässt sich ohne Weiteres weihnachtliche Stimmung erzeugen, zum Beispiel mit dem gedimmten Licht einer Glühbirne. Die kann man mit einer besonders schönen Lampe in den Baum hängen. Oder man strahlt ihn damit von außen an. Zusätzliche Glanzpunkte lassen sich durch Schmuck erzeugen, der das Licht reflektiert. Wer auf echte Kerzen nicht verzichten möchte, aber Angst vor offenem Feuer hat, kann diese ja wirkungsvoll im Raum verteilen oder ins Fenster stellen. Eines ist beim Licht essenziell: ausprobieren. Auch wir können uns unsere Entwürfe nicht immer genau vorstellen. Dann probieren wir im Büro so lange herum, bis es stimmt."

