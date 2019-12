Diana Hildenbrand, Gründerin des "Spooning Cookie Dough", einem Berliner Café, das rohen Keksteig zum Löffeln anbietet:

"Der Geschmack von rohem Teig ist viel intensiver als im gebackenen Ergebnis, deswegen naschen wir ihn wohl so gerne - und deswegen nennen ihn manche auch warmes Eis. Grundsätzlich kann jeder davon Bauchweh bekommen, die Gefahr besteht immer. Wegen drei Zutaten des Teigs: rohen Eiern, die Salmonellen enthalten können, Backpulver, das Blähungen verursachen kann, und Mehl, in dem Bakterien lauern, die Entzündungen verursachen können. Die Menge ist beim Naschen entscheidend, ein bisschen rohen Teig verträgt jeder, außer eben die Eier sind schlecht. Wir verwenden aber eigenen Teig, bei dem man ruhig reinhauen kann. Dafür haben wir mehr als ein Jahr lang herumexperimentiert, weil es super schwer ist, einen Teig ohne Eier herzustellen. Zusätzlich verzichten wir auf Backpulver und verwenden wärmebehandeltes Mehl. In der Adventszeit bieten wir zum Beispiel Teig mit Spekulatius- oder Zimtgeschmack an, die Kreationsmöglichkeiten sind riesig. Und lecker."

