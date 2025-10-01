Wenn ein Mann einer Frau ein Nacktfoto schickt, geht es meist nicht ums Flirten, sondern um Macht. Warum wird dieses Verhalten häufig noch immer als normal angesehen? Und wie reagiert man als Frau am besten?

Plötzlich ploppt ein Bild am Handy-Bildschirm auf. Ein nackter Penis. Fast jede zweite Frau im Alter von 16 bis 24 Jahren hat schon mindestens einmal ungefragt ein Nacktfoto erhalten. Solche Fotos sollte die Gesellschaft nicht länger tolerieren, sagt die Psychologin Sarah Koldehoff. Im Interview erklärt sie, warum Dickpics eine Form der sexualisierten Gewalt sind, wie man sich dagegen wehren kann und was sich in der Gesellschaft dringend ändern sollte.