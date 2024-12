Dick Van Dyke , 98, Darsteller des Kaminkehrers Bert im 60 Jahre alten Kinderfilm „Mary Poppins“, feiert an diesem Freitag seinen 99. Geburtstag. Als Geheimnis für ein langes Leben gab der 1925 geborene Schauspieler, der auch den Erfinder Caractacus Potts in „Tschitti Tschitti Bang Bang“ spielt, in einem von US-Regisseur Spike Jonze gedrehten Video an, „Liebe“ sei dafür das Wichtigste: „Sich um das Wohlergehen anderer so zu kümmern wie um sich selbst.“

(Foto: Imago/Cover-Images)

Arlene Silver, 53, Maskenbildnerin und seit 2012 zweite Ehefrau von Dick Van Dyke, vermisst ihre Katze. Wegen der Brände, die im kalifornischen Malibu wüteten, wurde Silver ebenso wie ihre Nachbarin Cher, 78, und die Schauspielerin Mira Sorvino, 57, gemeinsam mit ihrem Mann und allen Haustieren in Sicherheit gebracht, berichtete Dick Van Dyke auf Facebook. Leider sei während der Aktion ihre Katze Bobo verschwunden. „Wir beten, dass es ihr gut geht.“ Mittlerweile sind die Brände wieder abgeflaut.

(Foto: Paul Kane)

Chris Martin, 47, Sänger der britischen Band Coldplay, widmet Dick Van Dyke zum 99. Geburtstag seinen Song „All My Love“. In einem Video singt Martin für den Schauspieler und dessen Familie. Van Dyke tanzt dazu barfuß vor dem Swimmingpool. In dem Video sagt Van Dyke, er habe keine Angst vor dem Tod, denn „entgegen aller Intellektualität“ sei zumindest er davon überzeugt, dass man auch danach noch „allright“ sei. Vor zwölf Jahren hatte Dick Van Dyke auf dem kalifornischen Freeway 101 einen plötzlichen Brand in seinem Auto nur knapp überlebt.

(Foto: Sarah Meyssonnier/AP)

Donald Trump, 78, künftiger US-Präsident, wird seine zweite Amtszeit laut Dick Van Dyke sicher ohne Dick Van Dyke beschließen. Der Schauspieler, Anhänger der demokratischen Partei sowie leidenschaftlicher Unterstützer von Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin, war von einem Daily-Mail-Reporter gefragt worden, ob Trump tatsächlich in der Lage sei, „Amerika wieder großartig zu machen“. Van Dyke antwortete: „Zum Glück werde ich diese vier Jahre nicht mehr erleben.“ Im Jahr 1964 hatte der Darsteller neben Martin Luther King Jr. vor 60 000 Menschen in Los Angeles eine legendäre Rede gegen das Schüren von Hass, Misstrauen und Vorurteilen in der amerikanischen Gesellschaft gehalten.

(Foto: HA/imago/Cinema Publishers Collection)

Julie Andrews, 89, englische Schauspielerin und Darstellerin der „Mary Poppins“ im gleichnamigen Kinderfilm, bewundert ihren Kollegen und Freund Dick Van Dyke. Dieser habe das Talent, sein Leben Tag für Tag so zu leben, als sei es „ein unglaubliches Abenteuer“. In einem CBS-Special zu seinem 98. Geburtstag vor einem Jahr sagte Andrews, Van Dyke – Vater von vier Kindern – entspreche auch in der Realität exakt der Rolle des „Bert“. Nur deshalb sei sie schon sechs Jahrzehnte mit ihm befreundet.