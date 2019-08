Auf Instagram sieht man Heidi und Tom derzeit verdächtig oft mit Zitronen. Mal pflücken sie welche, dann trinken sie Limoncello, das italienische Nationalgetränk - in beiden Fällen ganz in weiß. Offenbar sind sie also wirklich auf Capri. Glaubt man der deutschen Boulevardpresse steht die Hochzeit von Klum und Kaulitz auf der Insel in der Bucht von Neapel kurz bevor. Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, gibt die 46-Jährige dem 29-Jährigen am Samstag das Ja-Wort. Gefeiert wird demnach auf einer Yacht. Mit dabei ist natürlich auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Der zeigte sich verwundert über den Wirbel. "Dass die Leute so ein Thema daraus machen, hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht", sagte der Tokio-Hotel-Sänger. Er verstehe zwar, dass die Leute interessiert seien. Aber die ständigen Nachfragen zu Ort und Zeit der Trauung hätten ihn schon überrascht. "Die beiden versuchen einfach, ruhig zu bleiben und das zu genießen. Es soll natürlich auch kein Stress werden. Wir haben eine ganz schöne Hochzeit geplant und hoffen natürlich, dass es auch familiär und ruhig ist."