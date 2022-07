Diane Kruger, 46, Schauspielerin, freut sich über viele Kerzen auf Geburtstagsgebäck. Auf Instagram teilte sie Fotos von ihrem 46. Geburtstag mit Partner Norman Reedus und der gemeinsamen Tochter. Auf einem Bild schaut Reedus Kruger dabei zu, wie sie die Geburtstagskerzen auspustet. Auf einem zweiten Foto steckt die Schauspielerin mitten in einer innigen Umarmung - offenbar mit ihrer dreijährigen Tochter. "Älter zu werden, war noch nie süßer", schrieb die Schauspielerin, die ursprünglich aus der Nähe von Hildesheim stammt, dazu.

Detailansicht öffnen (Foto: Julien Warnand/dpa)

Russell Crowe, 58, Gladiator, zeigt seinen Kindern seine ehemalige Wirkungsstätte. Der Schauspieler ist gerade mit Familie in Rom und besuchte dort auch das Kolosseum - sein "altes Büro", wie er auf Twitter schrieb. Einer seiner "Lieblingsplätze im Universum" sei der Trevi-Brunnen, teilte er weiter mit. Crowe stammt aus Neuseeland, wohnt aber in Australien. Bekannt wurde er als Darsteller des römischen Feldherren Maximus Decimus Meridius im Kinofilm "Gladiator". Obwohl dieser im antiken Römischen Reich spielt, fanden die Dreharbeiten aber hauptsächlich in England und Marokko statt. Die Szenen im Kolosseum wurden auf Malta in einer Teilnachbildung aus Gips und Sperrholz gedreht.

Detailansicht öffnen (Foto: Neil Armstrong/AFP)

Buzz Aldrin, 92, Mondreisender, teilt seine Jacke mit der Welt. Zahlreiche Erinnerungsstücke des Ex-Astronauten sollen veräußert werden, gab das Auktionshaus Sotheby's bekannt. Darunter sei auch die Jacke, die Aldrin bei der "Apollo 11"-Mission getragen habe, sie könnte bis zu zwei Millionen Dollar einbringen. Aldrin hatte damit 1969 als zweiter Mensch nach Neil Armstrong den Mond betreten. "Nach tiefem Nachdenken hat es sich angefühlt wie der richtige Zeitpunkt, diese Stücke - die für viele Symbole eines historischen Moments sind, aber für mich auch immer persönliche Erinnerungsstücke an ein der Wissenschaft und der Exploration gewidmetes Leben gewesen sind - mit der Welt zu teilen", wurde Aldrin zitiert.

Detailansicht öffnen Linda Evangelista im Jahr 2009. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Linda Evangelista, 57, Model, arbeitet wieder. Nach einer schief gelaufenen Schönheits-OP hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Anfang des Jahres zeigte sich das ehemalige Supermodel dann zum ersten Mal wieder und ließ sich fürs People-Magazin fotografieren. Nun präsentiert sie sich auf Instagram mit einer Designerhandtasche. Dazu macht sie Werbung für die geplante Fashionshow des Modeunternehmens Fendi im September in New York. Anlass ist das 25. Jubiläum der Baguette-Tasche.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Jorge González, 54, Entertainer, will am liebsten nicht mehr über Diversity reden. "Es wird viel getan, um für Akzeptanz zu kämpfen. Das ist wirklich toll! Das Ziel ist aber doch, dass es gar kein großes Thema mehr ist, wenn sich jemand LGBTIQ+ zugehörig fühlt oder Jungs Prinzessinnen-Kleider tragen", sagte der Kubaner, der in Hamburg lebt, der Deutschen Presse-Agentur. González war durch seine High-Heels-Auftritte als Catwalk-Trainer bei "Germany's Next Topmodel" berühmt geworden, zuletzt war er eines der Gesichter der Diversity-Initiative "Vielfalt verbindet" von RTL. Er geht offen mit seiner Homosexualität um, es sei es ihm aber nie darum gegangen, ein Vorbild für homosexuelle Menschen oder die LGBTIQ+-Community zu sein. "In erster Linie stehe ich einfach für Jorge."