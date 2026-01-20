Diane Kruger , 49, Schauspielerin, wünscht sich mehr weiblichen Zusammenhalt. „Es kann Konkurrenz, Streit, Meinungsverschiedenheiten geben. Aber am Ende sind wir Schwestern“, sagte sie Bild . „Männer haben dieses Boys-Club-Prinzip seit jeher. Ich wünsche mir, dass wir Frauen uns diese Selbstverständlichkeit genauso erlauben.“ Kruger spielt in der neuen Drama-Serie „The Seduction“ die wohlhabende und unabhängige Madame de Rosemonde, welche die junge Marquise de Merteuil in die französische High Society des 18. Jahrhunderts einführt. „Über lange Zeit wurden Frauen gegeneinander ausgespielt“, sagte Kruger. „Umso kraftvoller ist der Moment, in dem sie erkennen, was möglich ist, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben.“

Christoph Maria Herbst, 59, Schauspieler, plädiert für mehr waagerecht gereckte Daumen. „In der heutigen Gesellschaft heißt es nur noch: Daumen hoch oder Daumen runter. Ich bin schon seit Jahren auf der Suche nach diesen erfrischenden Grautönen“, sagte Herbst der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sollten lernen, mehr zu differenzieren, hinzuhören und uns nicht gleich durch einen Satz auf den Schlips getreten zu fühlen. Lasst die kurze Lunte zu Hause. Lasst uns bitte alle arbeiten an der Verlängerung der Lunte.“

Marius Borg Høiby, 29, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, ist weiteren juristischen Anschuldigungen ausgesetzt. Wie Staatsanwalt Sturla Henriksbø der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, handelt es sich dabei unter anderem um zwei Verstöße gegen ein Kontaktverbot einer Ex-Freundin sowie einen groben Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Nachrichtenagentur NTB berichtete, er habe im Jahr 2020 mindestens 3,5 Kilogramm Marihuana empfangen, transportiert und weitergegeben. Høibys Anwältin Ellen Holager Andenæs sagte zu NTB, er habe damit aber nichts verdient. Die restlichen drei Anklagepunkte beziehen sich laut Staatsanwaltschaft auf Verkehrsdelikte. Hintergrund seien Videos, die auf Høibys Telefon gefunden worden waren. Darin filmte er sich selbst, wie er mit hoher Geschwindigkeit auf einem Motorrad fuhr. Høibys Anwältin sagte zu NTB, ihr Mandant gestehe alle neuen Anklagepunkte.

Verena Hubertz, 38, Bundesbabybauministerin, ist erstmals Mutter geworden. „Willkommen, kleines Wunder“, schrieb sie auf Instagram. Dazu teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie die Hand ihres Babys hält. Laut Bild erklärte Hubertz im März zu ihrer Rückkehr in ihre Tätigkeit als Bundesministerien: „Es wird ein schrittweiser Wiedereinstieg. Das Baby wird dabei sein, ob im Kinderzimmer des Bundestags oder auch im Ministerium.“