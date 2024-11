Ein im Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius in die Nähe eines Wohnhauses gestürzt. Dabei sei am frühen Morgen mindestens eine Person ums Leben gekommen, mindestens zwei weitere seien verletzt worden, berichten die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters unter Berufung auf die Polizei. In dem Flugzeug befanden sich nach ersten Angaben insgesamt vier Personen, auch ein Pilot habe überlebt.