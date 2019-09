Ein Teil des Diebesgutes, das drei DHL-Mitarbeiter in einem Zustellzentrum in Köln aus Paketen entwendet haben sollen.

Artikel per E-Mail versenden

Drei Innendienstmitarbeiter des Paketdienstes DHL sollen in einem Zustellzentrum in Köln Wertsachen aus 75 Paketen entwendet und diese dann leer weiterverschickt haben. Fast 200 Pakete seien von ihnen 2018 geöffnet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Die Diebe stahlen demnach unter anderem Handys, Armbanduhren, Damenhandtaschen von Luxusmarken, Münzsammlungen, Sportschuhe und Designerartikel. Der haftungsrechtliche Schaden beläuft sich demzufolge auf 120 000 Euro.

Über den Fall hatte zunächst der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet. Die Polizei war von DHL auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht worden, daraufhin begannen umfangreiche Ermittlungen, die am Ende zur Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen führten. Gegen die drei Männer im Alter von 56, 55 und 32 Jahren wurde nun ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichem und gewerbsmäßigem Diebstahl eingeleitet.

Außerdem wurden Verfahren wegen des Verdahcts auf Hehlerei gegen Familienangehörige und Bekannnte eingeleitet, die von den drei Hauptverdächtigen mit dem Diebesgut bedacht worden sein sollen. Die drei Mitarbeiter seien mittlerweile entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher.