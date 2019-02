21. Februar 2019, 18:38 Uhr Deutschland Zahl der Badetoten ist angestiegen

504 Menschen sind nach Angaben der DLRG 2018 beim Baden ums Leben gekommen.

Mindestens 504 Menschen sind nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) im vergangenen Jahr in Deutschland bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Das seien 100 mehr als im Jahr 2017 gewesen, teilte die DLRG am Donnerstag in Hamburg mit. Den Anstieg allein mit dem herausragenden Sommerwetter zu erklären, sei zu einfach, sagte DLRG-Präsident Achim Haag. Es gebe auch einen Zusammenhang mit der "zurückgehenden Schwimmfähigkeit und den anhaltenden Bäderschließungen in Deutschland". 407 Badetote waren männlich, 92 weiblich, bei den übrigen konnte die DLRG das Geschlecht nicht klären.