Der meteorologische Sommer endet zwar erst in einer Woche, doch schon steht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Sturmtief "Kirsten" die erste Herbstbotin in den Startlöchern. Am Mittwochvormittag ist demnach mit Sturmböen zu rechnen. Die Windgeschwindigkeiten können bis zu 90 Kilometer in der Stunde betragen.

Das könnte vor allem den Bäumen zusetzen, warnte DWD-Meteorologe Martin Jonas. Denn voll belaubt bieten sie dem Wind viel Angriffsfläche. Zudem seien sie von Trockenheit geschwächt und wenig widerstandsfähig. "Insofern scheint es ratsam, sich am Mittwoch nicht im Wald aufzuhalten und grundsätzlich im Bereich von Bäumen Vorsicht walten zu lassen", empfahl der Wetterexperte.