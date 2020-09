Nina, die Notfall-Informations- und Nachrichten-App soll Millionen Deutsche vor Notfalllagen warnen. Am bundesweiten Tag für Probealarm aber blieb sie vielerorts still.

Von Jannis Brühl und Max Sprick

Der Donnerstag sollte innerhalb der Corona-Krise ein besonderer Tag werden: Ein bundesweiter Warntag, der das Bewusstsein der Bevölkerung schärft. Für Krisen. Nun dürfte er natürlich lange geplant gewesen sein, bevor ein weltweites Virus zur ganz realen Notfall-Lage mutierte. Covid-19 aber spielte ohnehin eher einer untergeordnete Rolle dabei, der Warntag zielte auf eine Naturkatastrophe oder einen Terroranschlag ab, auf eine schockartige Störung des Systems. Und nun muss man sagen: Warnsystem selbst erlitt dabei Störungen.

Zum Beispiel in der App "Nina", der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)."Gefahr" wird dank Nina bei einer Gefahrenlage in Brutalrot auf dem Handy angezeigt. Immerhin: Der Verweis "Probealarm" verwies nun darauf, dass es sich nur um eine Übung handelte. Die Meldung kam vom BBK und ist Teil des deutschen Krisenmanagements. Millionen Menschen haben die App auf ihrem Handy, um aktuell vor Erdbeben, Unwettern, Seuchen und sonstigen Notfalllagen gewarnt zu werden. Wenn sie denn funktioniert.

Viele Millionen Deutsche erwarteten nämlich am Donnerstag gegen elf Uhr die Push-Mitteilung auf ihrem Gerät: Den vom BBK angekündigten Probealarm, der im ganzen Land durch Sirenen, Lautsprecherdurchsagen und eben staatliche Warn-Apps wie Nina ausgelöst werden sollte. Die Sirenen heulten auch vielerorts um elf Uhr. Außer in München, wo ein Feuerwehrsprecher erklärte, es gebe in der bayerischen Landeshauptstadt seit vielen Jahren gar keine Sirenen mehr. Sie seien nach Ende des Kalten Krieges nach und nach abgebaut worden. Un in Berlin, wo es seit den 1990ern keine Zivilschutzsirenen mehr gibt, weil die Hauptstadt zu dicht besiedelt ist. Der Senatsinnenverwaltung zufolge könne vor Gefahren nicht genau genug gewarnt werden.

Doch nicht nur in München oder Berlin, sondern bundesweit beschwerten sich viele Bürger, die die Nina-App installiert haben: Ihr Handy habe von sich aus nichts gemeldet, keine Sirene - die kann man sich als Ton für Nina einstellen -, kein Vibrieren, nichts. Um den Probealarm und die Entwarnung überhaupt mitzukriegen, musste man die App selbst aktiv öffnen - was dem Sinn einer Warn-App widerspricht, die ja von sich aus auf Gefahren aufmerksam machen soll.

Teilweise sei es zu einer Überlastung des modularen Warnsystems gekommen, teilte das BBK mit. Grund dafür sei eine gleichzeitige Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen gewesen. BBK-Präsident Christoph Unger sagte: "Erste Analysen haben ergeben, dass um elf Uhr nicht nur zentral die Warnung ausgelöst worden ist, sondern viele andere angeschlossene Leitstellen ebenfalls eigenständig Warnungen ausgelöst haben, so dass es zu einer Überlastung des Systems gekommen ist. Dies muss für den nächsten Warntag noch viel deutlicher abgestimmt werden." Das aufgetretene "technische Phänomen" liefere aber wichtige Erkenntnisse für den Ausbau des Modularen Warnsystems (Mowas). Soll wohl heißen: Gut, dass es nur im Testfall schiefging, daraus können wir was für den Ernstfall lernen.

Zahl der Downloads von "Nina" ist stark gestiegen

Auch Katwarn, eine Warn-App des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme, die in die Übung eingebunden war, schlug bei vielen Leuten keinen Alarm. Sie war beim rechtsradikalen Anschlag von München 2016 zusammengebrochen, weil zur Verunsicherung in der Stadt wegen der Morde am Olympia-Einkaufszentrum noch viele Unwetterwarnungen hinzukamen.

Die Apps sollten eigentlich Teil der Modernisierung des Katastrophenschutzes sein. "Eines haben wir in den vergangenen Jahrzehnten gelernt", sagte vor dem Warntag Martin Voss von der Katastrophenforschungsstelle in Berlin: "Man kommuniziert mit einer Bevölkerung nicht über Lautsprecherwagen oder Sirenen. Zumindest nicht nur."

Die Zahl der Downloads von Nina war während der Corona-Pandemie stark gestiegen, um mehr als eine Million auf mehr als sieben Millionen. Das liegt vermutlich auch daran, dass staatliche Warn-Apps im Zuge der Krise erstmals vielen Menschen bekannt wurden und Nina ihre Nutzer auch mit Informationen über Infektionsgeschehen und Gegenmaßnahmen versorgt. Zudem hat das Robert-Koch-Institut die spezielle Corona-Warn-App herausgegeben, die messen soll, ob jemand sich zu lange zu nah an einem Infizierten aufgehalten hat und deshalb in Quarantäne sollte.

Schon vor dem Test hatten Technikexperten, unter anderem vom Chaos Computer Club, allerdings die Frage gestellt, ob eine App wirklich das einzige Mittel sein sollte, mit dem Behörden Massen von Menschen auf ihren Handys warnen. Andere Staaten nutzen im Katastrophenfall sogenannte Cell-Broadcast-Systeme, mit denen allen Menschen innerhalb einer Funkzelle eine Nachricht aufs Handy geschickt werden kann. Der Staat sendet also direkt über die Mobilfunksysteme. Dazu muss das Handy auch keine Internetverbindung haben, auf die die App angewiesen ist.

Verfechter des Cell Broadcasts argumentieren, gerade in Katastrophensituationen könne man so Warnungen versenden, selbst wenn das Netz zusammengebrochen ist. Zudem sind Apps von Betriebssystemen und Software-Einstellungen der Handyfirmen abhängig.

Immerhin, aus diesen Erfahrungen des ersten bundesweiten Warntags seit der Wiedervereinigung kann das BBK lernen. Muss es auch, schließlich soll der Warntag künftig jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden.