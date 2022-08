Der Deutsche Wetterdienst zählt in diesem Jahr sogar mehr Sonnenstunden als 2003. Und wie steht es um Temperaturen und Niederschlag? An diesem Dienstag stellen die Experten ihre Bilanz vor.

Der diesjährige Sommer ist nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der sonnenreichste seit Beginn der Aufzeichnung vor mehr als 70 Jahren. "Nach den bisherigen Messungen und inklusive der Prognose bis Monatsende kommen wir auf 817 Sonnenstunden in diesem Sommer", sagte Andreas Friedrich vom DWD in Offenbach. Der bisherige Rekord sei im Sommer 2003 mit bundesweit 793,3 Stunden aufgestellt worden. "Demnach ist es der sonnigste Sommer, seitdem die Sonnenscheindauer aufgezeichnet wird, also seit 1951."

Die Jahreszeit falle zudem erneut zu warm und zu trocken aus, sagte Friedrich, und erklärte: "Wir sehen eine Manifestierung der Klimaerwärmung." Der Deutsche Wetterdienst will an diesem Dienstag seine vorläufige Bilanz für den Sommer 2022 vorstellen.

Der DWD gibt die bisherigen Auswertungen seiner etwa 2000 Messstationen zu Temperaturen, Sonnenscheindauer und Niederschlag kurz vor dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September bekannt. Interessant dürfte dabei sein, auf welchem Platz der Sommer mit Blick auf die Temperaturen landet. Diese Werte werden ebenso wie die Niederschläge seit etwa 140 Jahren aufgezeichnet.

"Der diesjährige Sommer wird zu den heißesten gehören, aber nicht auf Platz eins landen", sagte der Wetter-Experte Friedrich über den Zeitraum seit Anfang Juni. Wahrscheinlich werde er sich irgendwo zwischen Platz zwei und Platz fünf einordnen. "Da geht es um wenige Zehntel Grad."

DWD: Sommer deutlich zu trocken, aber nicht unter den Top drei

Besonders heiß war es zuletzt im Sommer 2019 - mit einem Temperaturdurchschnitt von 19,2 Grad wurde er zum drittwärmsten seit Aufzeichnungsbeginn. Nur die Sommer 2003 (19,7 Grad) und 2018 (19,3 Grad) waren noch heißer. "Dass wir solche Rekorde immer häufiger erleben, ist eindeutig ein Ergebnis des Klimawandels", sagte Friedrich.

Auch dieser Sommer war bereits sehr sonnenscheinreich, heiß und trocken gestartet. Nach vorläufigen DWD-Angaben handelte es sich um den sechstwärmsten Juni seit Messbeginn. Und es ging ähnlich weiter: Im Juli lag der Temperatur-Durchschnitt bei 19,2 Grad und damit 2,3 Grad über dem international gültigen Vergleichswert der Jahre 1961 bis 1990.

Und wie sieht es aus mit der Trockenheit? Aufgrund des fehlenden Niederschlags wird es laut DWD in vielen Orten oder Regionen der trockenste Sommer sein. Allerdings, so betont Meteorologe Friedrich: Gerade am vergangenen Wochenende habe es im Osten und im Süden viel Starkregen gegeben. "Dies hat dazu geführt, dass der Sommer zwar deutlich zu trocken ausfällt, aber deutschlandweit nicht unter die Top drei fällt."