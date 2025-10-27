Zum Hauptinhalt springen

Was Spanier über Deutschland denkenFleißig, aber egoistisch

Deutschland könnte zukünftig weniger finale Güter und Dienstleistungen aus der EU importieren. (Foto: Julian Stratenschulte)

Wirtschaft, Demokratie, Technik, Umwelt: Spanierinnen und Spanier schätzen Deutschland mehr als ihr eigenes Land. Allerdings sieht es auf der emotionalen Ebene anders aus: In Deutschland leben wollen die meisten nicht, Essen, Klima und Sprache sind unbeliebt.

Von Patrick Illinger, Madrid

Wenn Deutschland niest, bekommt ganz Europa eine Grippe. So heißt es oft in Spanien. Sprüche wie dieser erhellen, welchen Respekt die Menschen im Südwesten des Kontinents vor dem „Motor Europas“ haben, der größten Wirtschaftsmacht zwischen Azoren und Ural.

