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VietnamDer Mann, dem Wurst alles ist

Lesezeit: 4 Min.

Andreas Bäuerle ist kein Metzger, aber er hat sich das Handwerk selbst beigebracht, um die Ehre der deutschen Wurst zu retten.
Andreas Bäuerle ist kein Metzger, aber er hat sich das Handwerk selbst beigebracht, um die Ehre der deutschen Wurst zu retten.
Foto: Thomas Hahn

Andreas Bäuerle zog vom Bodensee nach Vietnam. Als er dort angeblich deutsche Wurst vorgesetzt bekam, packte ihn das Grausen. Und er beschloss: So kann das nicht bleiben.

Von Thomas Hahn, Ho-Chi-Minh-Stadt

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Anpassen geht nicht, findet Andreas Bäuerle, der deutsche Wahl-Vietnamese. Allerdings meint er damit nur die Wurst, die er als Selfmade-Metzger in seinem Haus am Rande der Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt herstellt. Er kennt seine Pappenheimer in dem ostasiatischen Land. „Wenn ich einem Vietnamesen beibringe, wie man deutsche Wurst macht, ist da gleich nach zwei Wochen Fisch- oder Chilisoße dran“, sagt er. Die Geschmäcker sind eben verschieden, und in Vietnam ist man manche Gewürze nicht gewohnt, die den Charakter deutscher Wurst ausmachen. Zum Beispiel den Majoran in Thüringer Rostbratwürsten. Oder die Petersilie, die zur krautigen Frische einer Münchner Weißwurst beiträgt.

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