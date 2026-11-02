Anpassen geht nicht, findet Andreas Bäuerle, der deutsche Wahl-Vietnamese. Allerdings meint er damit nur die Wurst, die er als Selfmade-Metzger in seinem Haus am Rande der Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt herstellt. Er kennt seine Pappenheimer in dem ostasiatischen Land. „Wenn ich einem Vietnamesen beibringe, wie man deutsche Wurst macht, ist da gleich nach zwei Wochen Fisch- oder Chilisoße dran“, sagt er. Die Geschmäcker sind eben verschieden, und in Vietnam ist man manche Gewürze nicht gewohnt, die den Charakter deutscher Wurst ausmachen. Zum Beispiel den Majoran in Thüringer Rostbratwürsten. Oder die Petersilie, die zur krautigen Frische einer Münchner Weißwurst beiträgt.