Nach Eisregen kommt nun massenweise Schnee . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt daher auch für Donnerstag noch für mehrere Bundesländer Unwetterwarnungen aus: Betroffen sind demnach nach wie vor große Teile von Bayern, Hessen, Sachsen und Rheinland-Pfalz , dazu die südlichen Regionen in Thüringen und Nordrhein-Westfalen . Im Saarland , Baden-Württemberg und dem südlichen Bayern sowie dem Norden Deutschlands entspannt sich die Lage unterdes ein wenig. In den Alpen, im Bayerischen Wald, im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb werden allerdings Sturmböen erwartet, wie der DWD mitteilt, im Südwesten Deutschlands ist Dauerregen angesagt.

Von der Eifel und dem Raum Köln über das Rothaargebirge bis nach Thüringen rechnet der DWD mit "unwetterartigen Neuschneemengen" bis zu 30 Zentimetern binnen 24 Stunden und warnt vor "erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schneebruchgefahr". Oft liege das daran, dass viele Autofahrer keine Winterreifen benutzten. "Kommt zum Schneefall auch noch Wind hinzu, führt das häufig zur Ausbildung von Verwehungen", sagen die Experten. Durch diese werde der Straßenverkehr ebenfalls beeinträchtigt, im Extremfall komme der Straßenverkehr zum Erliegen." Der DWD rät deshalb: "Sorgen Sie dafür, dass Sie neben ausreichend gefülltem Tank im Auto warme Bekleidung und Decken mitführen sowie warme Getränke und Lebensmittel."

In Gebirgslagen führen heftige Schneefälle zu Lawinen. Auch sollten Wälder nach Möglichkeit nicht betreten werden. Der Deutsche Alpenverein warnt: "Durch starke Schneefälle können Äste und Baumkronen abbrechen. Teilweise stürzen sie zu Boden, teilweise hängen sie noch in den Bäumen." Mit Maschinen schwer erreichbare Waldabschnitte könnten mitunter nicht vollständig geräumt werden. "Durch heftigen Wind können daher lose Äste vom Baum geschüttelt werden und auf vorbeigehende Spaziergänger und Wintersportlerinnen stürzen", so der Alpenverein. Waldbesucher sollten in Gebieten mit viel Schnee äußerst vorsichtig sein.

Flugverkehr

Aufgrund der anhaltenden Glättegefahr in Hessen sind am Frankfurter Flughafen auch für Donnerstag viele Flüge annulliert worden. Das zeigt ein Blick auf die Ankunfts- und Abflug-Tafeln auf der Internetseite des Airports. "Fluggäste werden gebeten, ihren Flugstatus vor Anreise an den Flughafen auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen und ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen", hieß es zudem auf der Seite. "Sollte Ihr Flug gestrichen sein, kommen Sie bitte nicht an den Flughafen."

Wegen Eisregens waren Flugzeugstarts am größten deutschen Airport am Mittwochmittag vorübergehend ausgesetzt worden. Fraport hatte dies damit begründet, dass die Maschinen wegen anhaltenden Eisregens vor dem Start nicht mehr sicher enteist werden könnten. Seit Mittwochnachmittag konnten wieder einzelne Maschinen abheben.

Straßenverkehr

Auch auf den Straßen bleibt es weiter gefährlich: Weil ein Lastwagen auf der schneebedeckten Fahrbahn stecken geblieben sind, ging in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf den Autobahnen A4, A5 und A7 in Osthessen nichts mehr. Es bildeten sich kilometerlange Staus, viele Autofahrer saßen in der Nacht auf Donnerstag fest.

Zusätzlich zu Räumfahrzeugen der Straßenmeisterei seien Betreuungsfahrzeuge des Roten Kreuzes im Einsatz, um die Autofahrer in der Kälte mit Decken und heißen Getränken zu versorgen, teilte ein Polizeisprecher mit. Eine genaue Auflistung der gesperrten Bereiche sei wegen des großen Einsatzes am Mittwochabend nicht mehr möglich. Demnach blockierten vor allem mehrere Lkw die Fahrstreifen, weil sie aufgrund der winterlichen Verhältnisse entweder keine Steigungen mehr hochfahren konnten oder teilweise quer über die Fahrbahn gerutscht seien. Das mache es umso schwerer, die Blockaden aufzulösen. Breite Streufahrzeuge kämen teils nicht mehr an den Lastwagen vorbei. Auch Kräfte des Technischen Hilfswerks und von Abschleppdiensten wurden deshalb angefordert, um die Lkw anzuschieben oder abzuschleppen. Auch für diese sei es aber schwer, überhaupt zu den betreffenden Stellen zu gelangen, da sich durch den Schnee nur schwer Rettungsgassen bilden ließen.

Ähnliche Szenen spielten sich am frühen Donnerstagmorgen auch auf der A44 bei Geseke in Nordrhein-Westfalen ab: Bei einer Karambolage von fünf Fahrzeugen auf der durch Schnee und Eis glatten Autobahn verletzten sich sechs Menschen, einige von ihnen schwer. Auch hier musste die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ausblick auf Freitag

Am Freitag gibt es im Norden und Nordwesten sowie im östlichen Bergland einzelne Schneeschauer, ansonsten bleibt es trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Höchsttemperaturen liegen wieder zwischen null und vier Grad.