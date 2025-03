Als er mit seiner Verlobten von Mexiko in die USA einreisen wollte, nahmen Grenzbeamte Lucas Sielaff erst in Gewahrsam und brachten ihn dann in ein Abschiebegefängnis. Wie ergeht es den Insassen dort?

Interview von Max Fluder

Dass sie für ihre Rückreise von Tijuana nach Las Vegas die mexikanisch-US-amerikanische Grenze überqueren mussten, war Lucas Sielaff und seiner US-amerikanischen Verlobten bewusst. Dass aber Sielaff die Einreise in die USA verweigert würde? Damit hatten sie nicht gerechnet. Sielaff ist einer von mehreren Deutschen, die zuletzt teils wochenlang von den US-Grenzbehörden festgehalten wurden. Das Auswärtige Amt in Berlin passte am Mittwoch deswegen seine Reisehinweise für die USA an. Sielaffs Verlobte reichte gegen ihre Behandlung durch die Grenzbeamten Klage ein. Der 25-Jährige selbst ist inzwischen wieder in seiner Heimat, in Bad Bibra in Sachsen-Anhalt. Er erzählt der SZ am Telefon im nüchternen Ton von seinen Erfahrungen. Unabhängig bestätigen lassen sich seine Schilderungen nicht.