Von Martin Zips

Im Unterpunkt 4.1.1.2.5. dieser in ihrer gesamtgesellschaftlichen Brisanz nicht zu unterschätzenden Studie wird unter Fußnote "8" der TV-Wettermann Donald Bäcker erwähnt. Einen "seltenen Fall" mit "eigenwilligem Verhalten" nennen ihn die drei Trierer Wissenschaftlerinnen und dazu sollte man ihm unbedingt gratulieren.

Denn im Gegensatz zu Bäcker haben es nicht einmal der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber oder Tennisspieler Boris Becker in diese Untersuchung zu deutschen Verzögerungslauten ("Äh", "ähm", "mmh") geschafft. Wobei, auch das rückt die aktuelle Phonetik-Studie "Disfluencies Revisited" gerade, "nonverbale Lautäußerungen" wie "Husten, Räuspern, Schlucken, Gähnen und möglicherweise sogar Rülpsen" oft eher "ein körperliches Bedürfnis" darstellen als einen "Zögerlichkeitsmarker im engeren Sinne". Wettermann Bäcker schluckt eher, als dass er gähnt.

Wer "Äh" sagt, ist identifizierbar

Doch wer sich zuletzt in anonymer Sicherheit zu wiegen glaubte, bloß, weil er sich sein Gesicht verhüllte oder seine Stimme verfremden ließ, den sollte diese Studie hellhörig machen. Denn auch über die "Ähs", so bilanzieren die Wissenschaftlerinnen, kann man jeden Menschen zweifelsfrei identifizieren. Im Englischen sind Ähs übrigens Ers, im Französischen Euhs und im Schwedischen Hms.

Aber keine Panik! Vielleicht ist die KI ja noch zu doof dafür. Also freuen wir uns erstmal. Über jedes Äh, Ähm und Mmh, was unseren Alltag musikalisch macht. Über jeden noch so absonderlich eruktierten Laut, der ja nicht nur Herrn Bäcker vor der Wettertafel gelegentlich entfleucht, sondern auch uns, beim Schreiben dieser Stilkritik. In diesem Sinne: Ein herzliches Rülps!