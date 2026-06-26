Ihre eigene Nationalelf wird es wohl nie zu einer WM schaffen, also haben sie sich ein anderes Land ausgesucht. Beim Public Viewing mit den „Germany Football Die Hard Fans of Bangladesh“ fühlt man sich fast wie zu Hause, wenn sie über Manuel Neuer schimpfen.

Nach dem Spiel reden die Fans im Teacher-Student-Center der Universität Dhaka, und sehr schnell bricht ein Sturm der Empörung los, der eigentlich eine Liebeserklärung an die deutsche Fußballnationalmannschaft ist. Es ist vier Uhr morgens in Bangladeschs Hauptstadt, die Übertragung aus New York vom letzten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador auf der großen Leinwand im Hof des Kulturzentrums ist gerade zu Ende gegangen. Aber niemand vom Unterstützer-Club Germany Football Die Hard Fans of Bangladesh ist müde. In ihren Deutschland-Trikots stehen sie im Kunstlicht der Nacht und schimpfen.