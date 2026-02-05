Nach dem gewaltsamen Tod des Zugbegleiters Serkan C. ist in vielen Dienststellen der Deutschen Bahn (DB) die Stimmung gedrückt. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner trauern. Gleichzeitig sind Übergriffe für viele von ihnen nichts Neues. Laut einer Umfrage der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aus dem Jahr 2024 haben 82 Prozent von ihnen schon mal einen verbalen oder körperlichen Angriff erlebt.