Nach dem gewaltsamen Tod des Zugbegleiters Serkan C. ist in vielen Dienststellen der Deutschen Bahn (DB) die Stimmung gedrückt. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner trauern. Gleichzeitig sind Übergriffe für viele von ihnen nichts Neues. Laut einer Umfrage der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aus dem Jahr 2024 haben 82 Prozent von ihnen schon mal einen verbalen oder körperlichen Angriff erlebt.
Deutsche Bahn„Ich kontrolliere keine Tickets mehr, ich will ja lebend nach Hause kommen“
Lesezeit: 7 Min.
Die meisten Zugbegleiter und Busfahrer haben schon mal einen Übergriff durch einen Fahrgast erlebt. Hier erzählen sie, wie es dazu kam, was es mit ihnen gemacht hat – und was sich ändern muss.
Von Vivien Timmler, Berlin
Deutsche Bahn:Zugbegleiter stirbt nach brutalem Angriff durch Fahrgast
Ein Bahn-Mitarbeiter will nur die Tickets kontrollieren, dann wird er zusammengeschlagen. Nun ist er seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Totschlag.
