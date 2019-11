Nicht nur in München sind am Mittwoch Ticket-Automaten der Bahn ausgefallen.

Bei der Deutschen Bahn gibt es offenbar ein größeres Problem mit den Ticket-Automaten. Seit Mittwochmorgen sind zahlreiche Geräte außer Betrieb. Es gebe bundesweit "Störungen an DB-Automaten", sagte ein Sprecher der Bahn-Zentrale in Berlin am Morgen. "Wir arbeiten an einer Lösung, sie so schnell wie möglich zu beheben." Wie viele der Anlagen betroffen sind, das versuche man gerade herauszufinden. Offenbar gebe es auch Geräte, die noch funktionierten, sagte der Sprecher. Tickets könne man aber weiter über die Internetseite der Bahn, die Bahn-App oder auch an den Schaltern in den Bahnhöfen kaufen - diese seien von der Störung nicht betroffen.

"Dieser Automat ist vorübergehend außer Betrieb!", war am Mittwochmorgen auf den meisten Bildschirmen zu lesen. Auf anderen: "Bitte warten, der Automat wird hochgefahren...". In München etwa waren an mehreren S-Bahn-Stationen die Automaten außer Betrieb. Dort war zu beobachten, wie Passagiere ratlos vor den Geräten standen. Am Hauptbahnhof empfahl ihnen eine Bahn-Mitarbeiterin, in den Zug einzusteigen und dort ein Ticket zu lösen. Das ist bei längeren Strecken im Nah- und Fernverkehr zwar möglich, nicht aber innerhalb des Tarifgebiets des Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Wer dort ohne Ticket erwischt wird, kann nicht nachlösen, sondern muss 60 Euro zahlen, als sogenanntes "erhöhtes Beförderungsentgelt". Die Automaten der stadteigenen Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) waren von der Störung aber nicht betroffen.