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Baden-WürttembergBahn-Sicherheitsmann stürzt nach Streit aus fahrendem Zug

Lesezeit: 1 Min.

Der Bahn-Mitarbeiter stürzte aus dem Zug und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. (Symbolbild)
Der Bahn-Mitarbeiter stürzte aus dem Zug und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. (Symbolbild) Jens Kalaene/dpa
  • Ein Bahn-Sicherheitsmann stürzte am Freitagabend aus einem fahrenden Zug zwischen Offenburg und Karlsruhe und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
  • Während einer Fahrscheinkontrolle hatte er mit einem alkoholisierten Fahrgast gestritten. Währenddessen öffnete sich die Zugtür.
  • Der 36-jährige alkoholisierte Mann wurde noch im Zug festgenommen, der verletzte 26-Jährige zwei Kilometer entfernt im Gleisbereich gefunden.
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Bei einer Fahrscheinkontrolle gibt es Streit. Im Gerangel stürzen ein Sicherheitsmann und ein Fahrgast zu Boden. Dann öffnet sich plötzlich während der Fahrt die Zugtür.

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Ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung aus einem fahrenden Zug gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Bei einer Fahrscheinkontrolle auf der Strecke von Offenburg nach Karlsruhe hatte es am Freitagabend Streit gegeben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Deshalb seien zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit hinzugezogen worden.

Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrgast soll die beiden Sicherheitskräfte beleidigt haben, hieß es weiter. Danach habe es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 36-jährigen Fahrgast und einem 26 Jahre alten Sicherheitsmann gegeben. „Während des Gerangels stürzten beide Beteiligte zu Boden. Hierbei öffnete sich aus bislang ungeklärter Ursache die Tür des fahrenden Zuges und der 26-Jährige stürzte auf Höhe von Ettlingen-Bruchhausen aus dem Zug“, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Wie schnell der Zug zu diesem Zeitpunkt fuhr, gaben sie nicht bekannt.

Tatverdächtiger noch im Zug festgenommen

Alarmierte Einsatzkräfte hätten den anderen Mann noch im Zug festgenommen. Ob er dabei Widerstand leistete und womöglich selbst verletzt wurde oder ob unbeteiligte Augenzeugen das Geschehen mitverfolgten, ist nicht öffentlich bekannt.

Der lebensgefährlich verletzte Bahnmitarbeiter sei schließlich bei einer groß angelegten Suche etwa zwei Kilometer hinter dem späteren Halteort des Zuges im Gleisbereich gefunden worden. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zu den genauen Verletzungen teilten die Behörden nichts mit.

Zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf des Geschehens wird noch ermittelt. Der betroffene Zug wird wegen der laufenden Untersuchungen vorerst nicht weiter im Bahnverkehr eingesetzt.

Die Ereignisse von Freitagabend wecken Erinnerungen an den Fall eines Zugschaffners, der Anfang Februar bei einer Ticket-Kontrolle in Rheinland-Pfalz von einem Mann ohne Fahrschein totgeprügelt wurde, nachdem er ihn zum Aussteigen aufgefordert hatte. Vergangene Woche wurde der 26 Jahre alte Täter zu zehn Jahren Gefängnis wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Er hatte dem Schaffner mit den Fäusten so heftig gegen den Kopf geschlagen, dass dieser an einer Hirnblutung starb.

Die Tat löste bundesweit Entsetzen und eine Debatte über Sicherheit in Zügen aus. Für viele Zugbegleiter hatte der Fall bedrückende Symbolkraft, da die Zahl der Übergriffe auf Mitarbeitende der Bahn zunimmt. Nach Angaben der Bundesregierung nahm die Bundespolizei 2025 rund 2690 Angriffe auf Beschäftigte der Deutschen Bahn auf – etwa elf Prozent mehr als im Jahr davor.

© SZ/dpa/pul - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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