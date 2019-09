Ein Sturm, der am Dienstag über den Norden und Nordosten Deutschlands hinweg zog, hat zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Viele Züge fielen aus, es kam zu Verspätungen. Grund dafür seien unter anderem Reparaturarbeiten. Bäume, Unrat und Teile abgedeckter Häuser waren auf die Gleise geflogen und hatten Oberleitungen beschädigt. In Hannover mussten 200 Reisende in zwei Zügen übernachten. Auch seien viel Züge und Bahnmitarbeiter durch die Probleme am Vorabend nicht dort angekommen, wo sie ihren Dienst am Morgen hätten antreten sollen. Das könne sich auch auf den Regionalverkehr auswirken, so die Deutsche Bahn.

Auch am Mittwoch müssen Bahnreisende noch mit Beeinträchtigungen rechnen. Zwischen Hannover und Bremen fallen die Fernverkehrszüge weitgehend ganz aus. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Hannover kann es zu Einschränkungen kommen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. "Wir empfehlen, dass sich Fahrgäste vor Reiseantritt über ihre Verbindung informieren." Fahrkarten für die betroffenen Strecken können kostenfrei storniert werden oder für eine Fahrt in einem beliebigen Zug auf der Strecke innerhalb einer Woche nach Störungsende genutzt werden.

Laut Deutschem Wetterdienst wurde der Höhepunkt des Sturms zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagarbeit erreicht. Für Mittwoch sei nicht mit einem weiteren Sturm zu rechnen.