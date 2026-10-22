Elyas M’Barek , 44, Schauspieler, sammelt neue berufliche Erfahrungen. „Ich habe noch nie einen Mann vorher geküsst“, sagte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. In dem neuen Film „Der perfekte Urlaub“ von Regisseur Bora Dağtekin küsst M’Barek in einer Szene seinen Freund und Kollegen Florian David Fitz. „Es ist aber jetzt auch nichts anderes, als eine Frau vor der Kamera zu küssen, die man normalerweise nicht küssen würde. Das gehört halt zum Job dazu. Und klar, es hilft dann auch, wenn man den Kollegen kennt und sich vertraut.“

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Bill und Tom Kaulitz, beide 37, musizierende Zwillinge, haben 14 Koffer verloren. Auf dem Flug von Los Angeles über Frankfurt nach Berlin hat die Airline wohl nur die beiden Brüder, nicht aber deren Gepäck mitgenommen. „Wir kommen hier an, es ist kein Koffer mitgeflogen“, erzählt Bill Kaulitz in dem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“, wie die Bild-Zeitung berichtet. Für einen Aufenthalt von etwa zwei Monaten in Deutschland hatten sie unter anderem Kleidung und Hundezubehör eingepackt. Erst im Hotel in Berlin hätten sie erfahren, dass alle Koffer noch in den USA seien. Weil die Brüder an einem Sonntag in Berlin ankamen, konnten sie auch nicht sofort Ersatz besorgen. „Du musst die gleiche Klamotte anziehen, mit der du schon 24 Stunden gereist bist, hast keinen Kamm und keine Zahnbürste“, beschwerte sich Tom in der Sendung. 34 Stunden später hätten sie dann ihr Gepäck zurückbekommen.

Aung San Suu Kyi mit ihrem Sohn im Jahr 2011. Foto: Khin Maung Win/AP Photo

Aung San Suu Kyi, 81, in Myanmar inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin, sendet ein Lebenszeichen. Nach mehr als fünf Jahren ohne direkten Kontakt hat der Sohn der Politikerin erstmals wieder mit seiner Mutter sprechen können. Ihre Stimme wieder zu hören, bedeute ihm mehr, als Worte ausdrücken könnten, schrieb Kim Aris, 49, auf Facebook. Zugleich forderte er die sofortige und bedingungslose Freilassung seiner 81 Jahre alten Mutter und aller politischen Gefangenen. Suu Kyi steht seit dem Militärputsch vom Februar 2021 unter Arrest. Damals hatte das Militär die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und die Politikerin festgenommen. Später wurde sie wegen angeblicher Vergehen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Seitdem wird sie weitgehend von der Außenwelt abgeschirmt.

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Jenny Elvers, 54, Schauspielerin, macht sich Sorgen um das Fernsehen. „Ich finde, dass das Fernsehen gerade sehr aufpassen muss, dass es sich nicht selbst abschafft“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor der Verleihung des TV- und Streaming-Awards „Blauer Panther“ in München. „Ich selbst ertappe mich auch dabei, dass ich selten Fernsehen gucke“, sagte sie. „Die müssen einfach was anderes anbieten als die Streamingdienste“, sagte Elvers, die zuletzt vor allem in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen war.

Dabei verstehe sie zum Beispiel nicht, warum die Episoden dieser Shows meist schon vor der Fernsehausstrahlung bei den Streamingdiensten gezeigt und auf Instagram diskutiert werden. „Warum sollte man sich die Folge dann noch im Fernsehen anschauen?“, fragte sie.

Evangeline Lilly auf der Supanova Comic Con & Gaming in Sydney im Jahr 2025. Foto: Christopher Khoury/ZumaPress Wire/Imago

Evangeline Lilly, 47, Ex-Schauspielerin, will ihre Ruhe haben. „Ich habe das Berühmtsein immer gehasst“, sagte die Kanadierin dem People-Magazin zufolge in einem Interview mit dem Christian Broadcasting Network. Lilly war vor allem für ihre Rolle der Kate Austen in der Fernsehserie „Lost“ bekannt. 2020 habe sie Hollywood den Rücken gekehrt, erklärte sie. Sie bevorzuge „eine ruhigere Stelle“, wolle sich auch auf ihre Familie konzentrieren. „Ich habe immer gesagt, dass das Berühmtsein der Preis ist für den Wohlstand, den man als Schauspieler bekommen kann.“ Vor ihrer Schauspielkarriere hatte Lilly Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen studiert.

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Igor Levit, 39, Pianist, will keine Ruhe mehr geben. Der Musiker hat ein eigenes Plattenlabel gegründet, das „No Silence“ heißt. Auf der Internetseite des Labels schreibt Levit: „Unsere Welt kann nie genug Stimmen haben, die künstlerisch intervenieren.“ Er wolle ein Netzwerk schaffen, das Künstler dabei unterstützt, ihr eigenes Werk so selbstbewusst wie nur irgend möglich in die Welt hinauszutragen. „‚No Silence‘ ist nicht einfach Label, ‚No Silence‘ ist Haltung. Für Schönheit, für Mut, gegen Konformismus, gegen Extremismus, für Menschlichkeit.“ Im Tagesspiegel sagte Levit: „Wir erleben einen Diskurszusammenbruch, was die Kunst angeht. Überall die Frage, welches Bild hängen darf, welches nicht. Was förderfähig ist, was nicht. Was man sagen darf, was nicht.“ Aber: „Damit Kunst funktioniert, muss sie alles sagen dürfen.“