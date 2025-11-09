Dennis Diekmeier , 35, ehemaliger HSV-Profi, hat vor der Partie des Hamburger SV gegen Borussia Dortmund im Stadion über die Krebserkrankung seiner ältesten Tochter Delani, 14, gesprochen. Im Interview mit dem Sender Sky sagte er: „Vor einem Jahr war unser Leben super in Ordnung. Im Januar wurde uns der Boden unter den Füßen weggerissen.“ Der bösartige Tumor hat bereits in die Lunge gestreut. „Meine Tochter ist so ein toller Mensch. Sie kämpft jeden Tag brutal. Der Reitsport gibt ihr viel Kraft. Riesen-Respekt, wie sie das macht.“ Mit seinem Interview wollte Diekmeier eine wichtige Botschaft unterstützen. Der HSV wirbt auf dem Trikot für die Krebs -Selbsthilfeorganisation „yeswecan!cer“ mit dem Aufdruck: „Vorsorge kann Leben retten“.

(Foto: Soeren Stache/Soeren Stache/dpa)

Luisa Neubauer, 29, Klimaschützerin, versucht nicht länger, die perfekte Aktivistin sein. „Ich habe sehr, sehr lange probiert, als Frau und Aktivistin so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten“, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Erst im vergangenen Sommer habe sie deshalb zum ersten Mal „auf einem Klimastreik eine kurze Hose angehabt, obwohl es schon oft sehr heiß war. Das ist absurd“. Kritik an ihrem Auftreten wies Neubauer, die bei Fridays for Future aktiv ist, zurück. Sie könne es ohnehin nicht allen recht machen. Vorhalte, ihre Rhetorik sei rotzig, ihr Auftreten spaßbefreit, hätten mehr mit Klischees über Frauen und Aktivistinnen zu tun als mit ihrer Person. „Ich glaube, dass man einem Mann in meiner Position nicht Rotzigkeit vorwerfen würde, sondern Selbstbewusstsein attestieren.“

(Foto: Nicolas Armer/dpa)

Michi Beck, 57, Sänger der Fantastischen Vier, schaut der letzten Tour der Band mit gemischten Gefühlen entgegen: „Wir freuen uns natürlich noch einmal extrem darauf, mit dem ganzen Riesenzirkus alle Teile der Republik und drum herum zu bereisen und eine ganz neue Show zu gestalten“, sagte er. „Aber natürlich fühlt es sich auch merkwürdig mulmig an zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird.“ Allerdings gehe es zunächst nur um das Finale für gemeinsame Tourneen, betont Beck. Unklar sei, wann und ob die Band wieder bei einzelnen Konzerten auftrete oder ein Album produziere. „Wir sind unsere Karriere eigentlich immer auf Sicht gefahren.“

(Foto: Rolf Vennenbernd/Rolf Vennenbernd/dpa)

Barbara Becker, 59, Designerin, ist als erste Prominente in der neuen Staffel von „The Masked Singer“ enttarnt worden. Die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker, 57, steckte in einem von Kopf bis Fuß funkelnden Männchen mit breitem Lächeln und Baseballkappe – Pro Sieben nannte die Figur „Smiley“. Da ihr die Zuschauer für ihren Auftritt aber zu wenige Stimmen gaben, musste sie ihr wahres Ich zu erkennen geben. Verona Pooth, die dem Rateteam der Show angehört, konnte es kaum fassen, wer unter der Maske zum Vorschein kam. „Nein! Nein! Das gibt es doch gar nicht!“ Die beiden Promi-Frauen kennen sich seit Jahrzehnten. „Schatzilein!“, rief Pooth der enttarnten Becker zu.

(Foto: Guido Kirchner/Guido Kirchner/dpa)

Roland Kaiser, 73, Schlagerstar, geht nach seiner Lungentransplantation vor einigen Jahren anders mit dem Leben um. In einem Interview mit der Berliner Morgenpost wurde er gefragt, ob so eine Erfahrung einen fürs Leben präge. „Ein Mensch, bei dem danach keine Veränderungen geschehen, der kann nicht reflektieren“, sagte Kaiser. „Man geht bewusster mit seinem Leben um und fragt sich: Was tut mir gut und was nicht? Mich hat diese Erfahrung auch gelassener gemacht“, antwortete er. Auf die Nachfrage, wie sich das zeige, sagte Kaiser: „Die Dosis macht das Gift. Man versucht, gesünder zu leben, und vermeidet Extreme. Ich mache deutlich mehr Sport als früher, um mich fit zu halten.“Kaiser war vor vielen Jahren an der chronischen Lungenkrankheit COPD erkrankt und hatte 2010 eine Lungentransplantation erhalten.