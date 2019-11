Verletzte bei Stichwaffenangriff in Den Haag

In einer Einkaufsstraße hat ein Mann mehrere Passanten angegriffen. Drei Menschen sind verletzt, teilt die niederländische Polizei mit.

Bei einem Angriff mit einer Stichwaffe auf der Haupteinkaufsstraße von Den Haag sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Das teilte die niederländische Polizei am Freitagabend per Twitter mit. Der Angriff ereignete sich in der "Grote Marktstraat", einer der grössten Einkaufspassagen der Stadt.

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) November 29, 2019

Details waren zunächst nicht bekannt. Auf Twitter veröffentlichte die Polizei jedoch einen Fahndungsaufruf nach einem verdächtigen Mann im Alter zwischen 45 und 50 Jahren. Er soll dunkle Hautfarbe haben und schwarze Haare, einen Schal und einen grauen Jogginganzug tragen.

Am Freitag war es bereits in der britischen Hauptstadt London zu einer Messerattacke gekommen. Die Behörden vermuten einen terroristischen Hintergrund. Die Polizei erschoss den Verdächtigen, der eine Bombenattrappe am Körper trug und von Passanten auf der London Bridge überwältigt worden war.

Mehr in Kürze auf SZ.de