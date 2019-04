23. April 2019, 18:50 Uhr Demografie 16 000 Hundertjährige

Die Zahl der Menschen, die hundert Jahre oder älter sind, hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Mittlerweile leben 16 000 Senioren mit dreistelligem Alter in Deutschland. Zur Jahrtausendwende waren es noch 6000 Menschen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung prognostizieren weiter einen deutlichen Anstieg der Hochbetagten. Jedes dritte Mädchen, das in diesem Jahr zur Welt kommt, wird 2119 seinen 100. Geburtstag feiern können. Von den in diesem Jahr geborenen Jungen können elf Prozent auf ein hundertjähriges Leben hoffen.