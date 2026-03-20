Von der Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes gibt es im Internet Pornovideos, auf denen sie angeblich zu sehen ist. Und das seit Jahren. Die Videos sind gefälscht, viele davon sind Deepfakes, also mit KI generiert. Fernandes hat versucht, die Videos mit Hilfe von Anwälten löschen zu lassen, aber lange ohne Erfolg.

Fernandes hat über die Deepfakes und über die Frage, wer die Täter sind, eine Doku im ZDF veröffentlicht. Das war im Jahr 2024.

Collien Fernandes hat nun Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erstattet. Ulmen ist genau wie Fernandes aus dem Fernsehen bekannt, aus Serien wie „Jerks“. Der Spiegel berichtet, dass Ulmen gegenüber Fernandes gestanden haben soll, Fake-Profile von ihr im Netz erstellt zu haben. Er soll darüber Fake-Videos und gefälschte Nacktfotos von Fernandes verschickt haben. Einem Berliner Strafverteidiger soll Ulmen mitgeteilt haben, es habe sich um Inhalte gehandelt, die auf frei zugänglichen Pornoseiten vorhanden gewesen sein sollen.

Das Ermittlungsverfahren befindet sich in einem frühen Stadium, für Christian Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Als Reaktion auf die Spiegel-Recherche teilt der Rechtsanwalt von Ulmen, Christian Scherz, mit: Es handle sich zum einen in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zum anderen würden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet.

Deepfakes, so wie sie seit Jahren von Collien Fernandes im Netz existieren, sind eine Form von digitaler Gewalt. Und genau über dieses Thema spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Marie Gundlach.

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Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Johannes Korsche, Nadja Schlüter

Rechtliche Beratung: Joris Großgerge

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ZDF

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