Zum Hauptinhalt springen

„Little Britain“-StarKomiker David Walliams soll Teenager kontaktiert haben, um Sex anzubahnen

Lesezeit: 3 Min.

David Walliams bei einer Filmpremiere 2025. Seine Annäherungsversuche an junge Mädchen waren in der britischen Fernsehbranche ein offenes Geheimnis.
David Walliams bei einer Filmpremiere 2025. Seine Annäherungsversuche an junge Mädchen waren in der britischen Fernsehbranche ein offenes Geheimnis.
Foto: Scott A Garfitt/AP

Jahrelang recherchierten britische Journalisten über den Comedian: Er soll Mädchen und junge Frauen bedrängt haben. Seine Anwälte gingen wegen Suizidgefahr gegen die Veröffentlichung vor – vergeblich. Der Fall schreibt Mediengeschichte.

Von Martin Wittmann, London

SZ bei Google bevorzugen

Zwei der größten Stars der britischen Unterhaltungsindustrie, beide berühmt geworden in den berüchtigten Nullerjahren, beide offen, ja aufdringlich, wenn sie ihr Sexleben thematisierten, beides Männer, deren Verhalten gegenüber Frauen sichtbar grenzüberschreitend war – und gegen die niemand etwas unternommen hat. Fernsehsender und Angestellte ließen sie offenbar gewähren, weil die Comedians Geld einbrachten oder zahlten; Kollegen und Konkurrenten scheuten es, an den beliebten Figuren Kritik zu äußern; die Opfer wagten es nicht, sich gegen die übermächtigen mutmaßlichen Täter und deren nicht minder einschüchterndes Umfeld zur Wehr zu setzen. Bis jetzt.

Zur SZ-Startseite

Urteil im „Fabian-Prozess“
:„Sie wollten, dass Fabian stirbt, der Junge war für Sie nur ein Objekt“

Der Richter spricht Gina H. direkt an, als er sie für den Mord an dem achtjährigen Fabian zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Motiv: die obsessive Beziehung zu dessen Vater. Fabians Mutter kämpft im Saal mit den Tränen.

SZ PlusVon Ulrike Nimz und Jana Stegemann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite