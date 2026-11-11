Zwei der größten Stars der britischen Unterhaltungsindustrie, beide berühmt geworden in den berüchtigten Nullerjahren, beide offen, ja aufdringlich, wenn sie ihr Sexleben thematisierten, beides Männer, deren Verhalten gegenüber Frauen sichtbar grenzüberschreitend war – und gegen die niemand etwas unternommen hat. Fernsehsender und Angestellte ließen sie offenbar gewähren, weil die Comedians Geld einbrachten oder zahlten; Kollegen und Konkurrenten scheuten es, an den beliebten Figuren Kritik zu äußern; die Opfer wagten es nicht, sich gegen die übermächtigen mutmaßlichen Täter und deren nicht minder einschüchterndes Umfeld zur Wehr zu setzen. Bis jetzt.